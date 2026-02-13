¡David Puig logra el primer Albatros de su carrera en el LIV Golf Adelaida!

El golpe del día en la segunda jornada del LIV Golf Adelaida fue obra del profesional barcelonés David Puig, que seguramente no olvidará esta jornada en el The Grange Golf Club. El de La Garriga siempre es noticia y esta vez hizo historia con un golpe magistral.

Y es que el joven talento de los 'Fireballs' logró el primer ‘Albatros’ de su carrera profesional al embocar el hoyo 10 (par 5) con el segundo golpe desde 190 metros. Su ‘Albatros’ es el tercero en la historia de LIV Golf, Anteriormente, lo habían conseguido Richard Bland, en México, el año pasado, y Brendan Steele, en el Greenbrier, en 2024.

Fue el cénit de una vuelta que venía a velocidad de crucero, pero que se estropeó en los últimos hoyos con dos bogeys, uno de ellos en un par cinco. Aún así firmó un 68 (-4), que contrarrestó el 75 (+3) del primer día para completar las dos primeras jornadas bajo par (-1), aunque lejos de las primeras posiciones.

Jon Rahm ya es líder en Adelaida

El que sacó mayor partido de la segunda jornada fue el vasco Jon Rahm, que alcanzó el liderato del torneo gracias a una espectacular vuelta de 63 golpes (-9) con ‘eagle’ incluído, para un total de -13, con un golpe de ventaja sobre Ben Campbell y Bryson DeChambeau.

“Pateé extremadamente bien. Metí muchísimos metros de putt. No recuerdo la última vez que metí tantos”, explicó Rahm después de la vuelta. Y no sólo por lo que entró: “Los que no entraron parecían que iban a entrar. Fue un día fantástico con el putter”. Uno de esos días que ves el hoyo como una canasta de baloncesto.

El vizcaíno también apuntó al campo para entender la avalancha de resultados bajos. “Con menos viento hoy y las calles un poco más firmes, el campo estaba más fácil. Creo que los resultados lo reflejaron”. Aun así, matizó, no es un escenario que permita relajarse: “Pero aun así puede ponerse complicado”. Vamos, que nadie crea que se van regalando las rondas de 63 golpes, aunque hoy se hicieran tres.

Entre los otros españoles, Josele Ballester, muy irregular, combinó cinco birdies con otros tantos errores para firmar el par (72), Sergio García también se quedó en el par y Luis Masaveu firmó un 69, para ocupar el puesto 33 (-3).