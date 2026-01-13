David Puig: “He aprendido a tomar mejores decisiones”

David Puig arranca el 2026 con la ilusión de mejorar su décimo puesto en la pasada temporada en el LIV Golf, y luchar por su primera victoria en el circuito saudí, ya que considera que “he aprendido a tomar mejores decisiones y eso me acerca a ganar en el LIV”, dijo el barcelonés en una atención a los medios.

Su gran victoria en el primer torneo de la temporada en Australia le ha abierto las puertas de par en par al DP World Tour, y ya lo piensa aprovechar en las dos próximas semanas donde disputará, a partir del jueves, el Dubai Invitational.

“Jugaré en Dubai estos dos torneos y luego básicamente LIV hasta verano, obviamente con la opción de jugar algún Major. En verano intentaré acabar bien en el LIV e intercalar algún torneo del Tour europeo hasta final de año”, explicó el jugador de Golf Barcelona.

Ha llegado su momento

El barcelonés, de 25 años, siente que ha llegado su momento para capitalizar su buen juego con una victoria en el LIV Golf, que todavía no ha llegado. “El 2025 Fue un año muy bueno a nivel personal. Creo que mejoré comparado con años anteriores; fui bastante más consistente y voy entendiendo un poco más mi golf, sobre todo a nivel estratégico, qué decisiones tomar en ciertos momentos”; explicó Puig, que destacó la importancia de cerrar el año con victoria. “Obviamente acabar con un triunfo siempre sienta bien”, dijo el barcelonés que quiere seguir progresando a base de celebrar victorias.

La victoria de David Puig en Australia le ha abierto las puertas al DP World Tour antes de empezar la temporada en el LIV Golf / DPWT

“Para este año quiero pulir esos detalles y evitar errores que al final cuestan demasiados golpes en ciertos momentos. Seguir en esa línea de jugar un poco más conservador cuando toca; para ojalá conseguir una victoria aquí en LIV Golf, donde he estado cerca pero aún no lo he logrado”; señaló, dejando claro que el objetivo individual sigue muy presente.

El jugador de La Garriga, cree que será un buen año para los ‘Fireballs’ donde estará formado por cuatro jugadores españoles, liderados por Sergio García. “Vamos a tener un buen año, estoy convencido”, comentó el catalán, que ya se encuentra en Dubai para ese primer torneo del 2026 en el DP World Tour con los mejores del primer circuito europeo.