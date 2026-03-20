David Puig se exhibe en Sudáfrica con 64 golpes y aspira a su primera victoria en el LIV Golf

El profesional catalán, David Puig, mostró este viernes todo su arsenal de juego en el recorrido sudafricano de The Clun at The Steyn City, después de jugar una magnífica vuelta de 64 golpes (-7) que le llevó a la segunda plaza del torneo, acompañado del sudafricano Branden Grace.

Una gran jornada de golf, la mejor del día junto a otro sudafricano Dean Burmester, que le acerca a su primera victoria en el LIV Golf que anda buscando en los dos últimos años donde ha dado un salto de calidad importante. Un triunfo en Sudáfrica le dejaría con muchas opciones de disputar el Masters, y a falta de disputar el Hero Indian Open, del DP World Tour donde ya ha confirmado su participación.

Aunque la tarea no será nada fácil porque por delante ya tiene al ganador de la semana pasada en Singapur, el estadounidense Bryson DeChambeau, que ya se ha situado lider del torneo, con un total de -14 y parece dispuesto a sumar su segundo triunfo consecutivo, en un gran momento de forma.

DeChambeau ya ha puesto de nuevo la directa, y busca su segunda victoria consecutiva en el LIV Golf / LIV

Rahm, al acecho

Aunque para Puig la tarea de ganar también será doblemente complicada porque le acecha un autentico ‘killer’ como el vasco Jon Rahm, que también tiene en el punto de mira otra victoria en el LIV Golf antes de encarar el primer ‘Grande’ de la temporada, el Masters de Augusta.

Sergio García no tuvo el mejor día pero se mantiene entre los mejores en Sudáfrica / LIV

Rahm firmaba este viernes 66 golpes (-5), que le sitúa en la cuarta plaza provisional, con un total de -11, junto a Burmester y Abraham Ancer.

El capitán de los ‘Fireballs’, Sergio García, perdía fuelle al entregar una tarjeta con sólo un golpe ganado al campo, para caer al puesto decimoquinto, con -8, acompañado de unos de sus ‘cachorros’ de equipo, el castellonense José Luis Ballester, también decimoquinto.