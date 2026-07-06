¡David Puig también estará en el Open Championship!

Crece la nómina de jugadores españoles que disputarán el Open Championship, que este año se disputará en Royal Birkdale en apenas 10 días, y ya alcanza ahora mismo a seis jugadores después de conocerse que el Royal & Ancient ha contactado con el barcelonés David Puig para confirmarle que tiene plaza en el cuarto y último ‘Major’ de la temporada, según avanzaba el portal ‘Ten Golf’.

Puig ha logrado la plaza para disputar el Open gracias a su posición en el ranking mundial, donde actualmente ocupa el puesto 63. Tras realizar todas las excepciones posibles para participar en el último ‘Grande’ del año, han quedado algunas plazas disponibles además de las tres que se otorgaran a los mejor clasificados esta semana en Escocia y una última plaza en la misma semana, a la que optará Adri Arnaus.

El torneo tenía algunas plazas disponibles de los 156 jugadores que participaran en el torneo y el organismo rector ha ido cubriendo esos huecos mirando a la clasificación mundial en la que ha entrado Puig al estar entre los mejores pero que no había logrado clasificarse por otra vía.

El jugador de Golf Barcelona está realizando una brillante temporada y que ahora le ha valido una plaza en el Open / LIV

Su octavo 'Major'

Une excelente noticia para el jugador de La Garriga, que ya renunció la semana pasada a participar en las previas, quizá pensando que tendría esta opción a pesar de que no estaba seguro que fuera a suceder. El barcelonés, que ha estado unos días descansando en l’Empordà Golf, ya puede centrarse ahora en eltorneo en Royal Birkdale, el que será su octava participación en un torneo ‘Grande’ con apenas 24 años.

Será la segunda oportunidad para disputar un Open, dónde debutó en 2024 y no lograba entrar en el corte. El jugador de Golf Barcelona ha participado en tres US Open, tres PGA Championship y éste será el segundo Open. Su gran objetivo es conseguir plaza para el Masters de Augusta de 2027.

El amateur catalán Álex De Castro también se ha ganado el billete para el Open Championship / OPEN

Los seis jugadores que ya tienen la plaza asegurada para el Open son Jon Rahm, Ángel Ayora, Eugenio López-Chacarra. Josele Ballester, el amateur barcelonés Álex de Castro, además de David Puig.

La lista aún puede crecer esta semana en Escocia donde también participa el barcelonés Pablo Larrazábal, Nacho Elvira, Alex del Rey, Ángel Hidalgo. Además, Hidalgo tendrá otra opción en la última previa de 12 jugadores de Royal Birkdale, así como el profesional de Golf Moià, Adri Arnaus.