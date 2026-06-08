GOLF
David Puig confirma en el LIV Golf Andalucía que ya está en la élite mundial del golf
El golfista barcelonés firmò otra gran actuación en el circuito saudita, en la visita al recorrido andaluz para meterse entre los cinco mejores junto a Sergio García y Jon Rahm
David Puig volvió a demostrar que está viviendo su mejor temporada como profesional después de una nueva actuación brillante en el LIV Golf, que esta semana se jugaba en el Real Golf Valderrama, donde pudo jugar frente a su familia y amigos para completar otro torneo al más alto nivel y meterse entre los mejores, junto a los otros dos españoles consagrados como Jon Rahm, segundo, y Sergio García, cuarto.
El jugador de los ‘Fireballs’ volvió a hacer una demostración de solidez y regularidad en su juego, con vueltas de 69, 71,69 y 70 golpes para finalizar en una brillante quinta posición final (-5) en el siempre complicado recorrido de Valderrama que no regala ni un solo golpe ni a los mejores jugadores del mundo y en condiciones compliacadas con un viento que no dejó de bugar en las cuatro jornadas de juego.
Ese quinto puesto del golfista catalán es su tercer mejor resultado de la temporada después del segundo puesto en Mexico City, y la cuarta plaza en Riyad en el torneo que abría la temporada.
Se codea con los mejores
Un gran quinto puesto en Valderrama, empatado con ganadores de ‘Majors’ como Dustin Johnson o el australiano Cameron Smith, junto al belga Thomas Detry, con el que luchaba por ganarse la plaza para el Open Championship, que finalmente se la adjudicó Joaquin Niemann.
Puig acabó a dos impactos de su capitán, Sergio García, cuarto con -7 y a cuatro golpes de Jon Rahm, que finalizaba segundo en la clasificación final a dos impactos del ganador del torneo, el inglés y compañero del de Barrika en Legión XIII, con un total de -11.
El golfista de Golf Barcelona mostró paciencia en un campo muy complicado y con mucho viento para ese quinto puesto que además le permite sumar más puntos de cara al ranking mundial. Tras su actuación en el recorrido de Sotogrande, Puig ya ocupael puesto 56, y también destaca en las clasificaciones del LIV Golf donde es quinto en birdies, con una media de 4,6 por vuelta, cuarto en ‘eagles’ con una media de 0,22 y segundo en distancia con el drive, con una media de 316 yardas.
Tras la novena prueba de la temporada ocupa el octavo puesto en el ranking superando por dos posiciones a su capitán en los 'Fireballs', Sergio García que es décimo. El LIV Golf sigue en control de Jon Rahm, que ase asienta como el mejor en 2026 tras su segundo puesto en solitario en Valderrama.
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