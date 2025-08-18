David Puig cierra de manera brillante la temporada del LIV Golf

David Puig puso un bonito colofón a la temporada del LIV Golf en la clasificación individual después de completar una grandísima actuación en el LIV Golf Indianápolis, donde finalizó en un más que destacado cuarto puesto con un total de -17 después de tres grandes jornadas de golf.

El de Golf Barcelona rayó a gran nivel en las tres jornadas de juego, consiguiendo tarjetas de 67,63 y 66 golpes que le llevaron a un cuarto puesto final compartido con jugadores como el chileno Joaquin Niemann, que perdió el título individual a manos de Jon Rahm, el surafricano Branden Grace o el mejicano Carlos Ortiz.

Un gran cuarto puesto final en Indianápolis que le permitió a Puig cerrar la temporada 2025 en el décimo puesto del ranking, con 85,48 puntos, el segundo mejor del equipo ‘Fireballs’, solo superado por el capitán, Sergio García, que acabó noveno, con 89,82 puntos.

David Puig es uno de los grandes pegadores del circuito y los aficionados alucinan con su drive / LIV

Tres cuartos puestos

Puig ha sumado esta temporada tres cuartos puestos, su mejor clasificación en los 13 torneos que ha disputado en esta campaña, y un sexto en la prueba inaugural en Riyad.

Sin duda, una temporada espectacular del joven golfista barcelonés que ha sabido al mismo tiempo capear con unos problemas en la espalda que le hicieron perderse un torneo, pero que ha podido finalmente completar con gran éxito, a la altura de los mejores en este circuito multimillonario saudí.

Rahm y David Puig compartieron juego en la última jornada en Indianápolis, jugando ambos a un gran nivel / LIV

Una buena campaña que incluso le llevó a estar en el radar del capitán europeo de la Ryder, Luke Donald, con el que jugó un torneo del DP World Tour. Sus opciones de formar el equipo son pocas aunque viendo su final de campaña en el LIV podría ser la gran sorpresa del equipo.

Ahora, el gran objetivo de Puig es ayudar a su equipo, los ‘Fireballs’ que lucharán por la victoria en el torneo final del LIV Golf por equipos, donde ocupan la tercera posición con los Legion XIII de Jon Rahm liderando la clasificación, con 248,66 puntos, seguido del equipo de DeChambeau, Crushers, con 186 puntos, y los ‘Fireballs’, muy cerca, con 185 puntos, y con opciones de desbancarlos la próxima semana en Michigan.