David Puig busca en Valderrama el billete para el Open Championship

El LIV Golf aterriza a partir de este jueves en el RC Valderrama para la disputa de la novena prueba de la temporada del circuito saudita, sin duda un torneo muy especial para los jugadores españoles, y entre ellos, el barcelonés David Puig, como miembro de los ‘Fireballs’ compuesto de cuatro jugadores españoles.

Para David Puig, el torneo andaluz será una oportunidad para buscar el billete de cara al último Grande de la temporada, el 154º Open Championship, que este año se jugará en el recorrido inglés de Royal Birkdale, del 16 al 19 de julio próximo.

Y es que el jugador de La Garriga ocupa la octava posición en el ranking del LIV Golf después de las ocho primeras pruebas de la temporada y a la conclusión del torneo en Valderrama, el jugador mejor situado en el ranking y que no tenga la plaza asegurada en el Open, logrará el billete.

Niemann, el peor 'rival'

Ahora mismo, de los siete jugadores que tiene por delante Puig en el ranking, los dos primeros, Jon Rahm y Bryson DeChambeau ya tienen la plaza segura y el que parece como principal ‘enemigo’ de Puig es el chileno Joaquin Niemann, tercero en el ranking y que no tiene el billete todavía en la mano.

Otros que tiene como rivales Puig por la plaza del Open son Tomas Detry, quinto y Anthony Kim, sexto, y luego aparece el catalán en la octava plaza, por lo que tendrá que realizar un gran torneo y dejar atrás a sus rivales. Una tarea complicada pero no imposible para el jugador de Golf Barcelona, que está realizando una campaña brillante en el LIV.

Precisamente uno de los jugadores que se juega ese billete, el belga Thomas Detry, saldrá en el mismo grupo que Puig, acompañados del australiano Cameron Smith, y lo harán desde el hoyo 2.