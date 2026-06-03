Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RashfordRoland Garros directoLeo Messi - Princesa de Asturias DeportesVlahovicEnrique Riquelme El HormigueroPróximo torneo Rafa JódarClasificación Giro Italia FemeninoEtapa 5 Giro de Italia FemeninoLey de Propiedad HorizontalElecciones Real MadridLuis EnriqueKnicks - SpursRoland Garros orden de juegoSemifinales Roland GarrosCuadro Playoffs Liga EndesaMercado de fichajesNoticias BarçaEspaña - InglaterraTour de FranciaHorarios MotoGPHorarios F1Juanma RodríguezRonceroSeguridad SocialNormas DGTCuándo juega EspañaParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

GOLF

David Puig busca en Valderrama el billete para el Open Championship

El barcelonés, miembro de los Fireballs’ tiene opciones de ganarse la plaza parea el último Grande del año, aunque deberá realizar un gran torneo en Valderrama y superar a sus 'rivales' en el ranking individual

David Puig, junto a sus compañeros de los 'Fireballs', en la presentación del equipo en Valderrama

David Puig, junto a sus compañeros de los 'Fireballs', en la presentación del equipo en Valderrama / LIV GOLF

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ramon Palomar

Ramon Palomar

El LIV Golf aterriza a partir de este jueves en el RC Valderrama para la disputa de la novena prueba de la temporada del circuito saudita, sin duda un torneo muy especial para los jugadores españoles, y entre ellos, el barcelonés David Puig, como miembro de los ‘Fireballs’ compuesto de cuatro jugadores españoles.

Para David Puig, el torneo andaluz será una oportunidad para buscar el billete de cara al último Grande de la temporada, el 154º Open Championship, que este año se jugará en el recorrido inglés de Royal Birkdale, del 16 al 19 de julio próximo.

Y es que el jugador de La Garriga ocupa la octava posición en el ranking del LIV Golf después de las ocho primeras pruebas de la temporada y a la conclusión del torneo en Valderrama, el jugador mejor situado en el ranking y que no tenga la plaza asegurada en el Open, logrará el billete.

Niemann, el peor 'rival'

Ahora mismo, de los siete jugadores que tiene por delante Puig en el ranking, los dos primeros, Jon Rahm y Bryson DeChambeau ya tienen la plaza segura y el que parece como principal ‘enemigo’ de Puig es el chileno Joaquin Niemann, tercero en el ranking y que no tiene el billete todavía en la mano.

Otros que tiene como rivales Puig por la plaza del Open son Tomas Detry, quinto y Anthony Kim, sexto, y luego aparece el catalán en la octava plaza, por lo que tendrá que realizar un gran torneo y dejar atrás a sus rivales. Una tarea complicada pero no imposible para el jugador de Golf Barcelona, que está realizando una campaña brillante en el LIV.

Noticias relacionadas y más

Precisamente uno de los jugadores que se juega ese billete, el belga Thomas Detry, saldrá en el mismo grupo que Puig, acompañados del australiano Cameron Smith, y lo harán desde el hoyo 2.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL