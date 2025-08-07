David Puig, en busca del Top 10 en el ranking del LIV Golf

El circuito LIV Golf está viviendo las últimas pruebas de la temporada 2025 y el barcelonés David Puig, del equipo de los ‘Fireballs’, está completando su mejor temporada desde que aterrizó en 2022 en un año donde su progresión le ha llevado, incluso, a sonar como posible elección de Luke Donald para la próxima Ryder Cup de septiembre en Bethpage (Nueva York)..

Y después de competir en el LIV en su año más regular, y que le ha llevado hasta la undécima posición en el ranking individual del circuito saudí en este momento, el jugador de Golf Barcelona sigue siendo ambicioso, y su principal objetivo es meterse entre los 10 mejores del LIV Golf.

Su primera oportunidad llega a partir de este viernes en el LIV Golf Chicago, que se disputa en el recorrido de Bolingbrook Golf Club, en las afueras de Chicago, y donde luchará por buscar su mejor clasificación en el circuito saudita, y ayudar a los Fireballs a sumar un nuevo triunfo por equipos.

Dos cuartos puestos en Adelaida y Singapur

Actualmente, David ocupa la undécima posición individual, con un total de 68,60 puntos, y su mejor resultado han sido dos cuartos puestos en Adelaida y Singapur, y ahora quiere sumar un podio, que definitivamente le daría un puesto entre los mejores del LIV Golf.

El profesional barcelonés ha jugado a un gran nivel esta temporada en el LIV y con los Fireballs / LIV

Por supuesto, su primer gran objetivo es ganar una prueba individual del circuito saudí, aunque lograrlo sería poner un broche espectacular a la temporada, a la que todavía le resta, después de Chicago, la prueba en Indianápolis, del 15 al 17 de agosto, que cierra el calendario individual antes de la final por equipos en Michigan, del 22 al 24 de agosto.

En la competición por equipos, los ‘Fireballs’ ocupan actualmente el tercer puesto del circuito, solo por detrás de la Legión XIII de Jon Rahm, y la segunda plaza para los Crushers.

El torneo arrancará este viernes a las 11.05 horas local (18.00 h. en España) y Puig jugará esta primera ronda junto al polaco Adrian Meronk (Cleeks) y el sudafricano Louis Oosthuitzen (Stinger), con salida en el hoyo 16.