David Puig busca plaza en Hong Kong para el próximo Masters

El profesional catalán David Puig logró subir posiciones en la clasificación este viernes en el Hong Kong Open, torneo perteneciente al Asian Tour y que tiene como gran aliciente repartir un billete para el Masters de Augusa y también para el Open Championship.

Buena jornada de golf para el jugador de Golf Barcelona, que mejoraba el 67 del primer día para ir ascendiendo posiciones en el torneo en el que participan muchos jugadores del LIV Golf como el lider, el joven norirlandés Tom McKibbibn, miembro del ‘Legión XIII’ de Jon Rahm, con un total de -15

Puig tuvo un buen día de juego en el Link Hong Kong Open, firmando un espectacular eagle en el hoyo 3, y un solo bogey en el hoyo 9. En los segundos nueve, llegó el mejor momento para el barcelonés, con cuatro birdies más para esos 65 golpes (-5), que le han situado en el puesto decimonoveno y con dos jornadas más de juego por delante.

Ballester y Chacarra pierden fuelle

El jugador de los ‘Fireballs’ es el mejor español en la clasificación. Los otros dos españoles en competición, Josele Ballester y Eugenio López-Chacarra se fueron a la parte baja de la clasificación. El castellonense ocupaba el puesto 41 (-6) mientras que el madrileño lo hacía en el puesto 57, con -5.

El irlandés Tom McKibbin lidera por dos golpes el Hong Kong Open, en busca de la plaza en el Masters / IS

Ganar el torneo tiene un premio muy especial como una plaza en el próximo Masters de Augusta, el primer ‘Grande’ del 2026. Otro de los premios al jugador mejor clasificado es clasificarse automáticamente para el Open Championship que se jugará en Royal Birkdale.

El único clasificado para el major británico que compite esta semana en Hong Kong es el sudafricano Louis Oosthuizen, que ganó el torneo en St. Andrews en 2010.

Si es él quien conquista el domingo el Link Hong Kong Open, la plaza para el British será automáticamente para el segundo clasificado. En caso contrario, será el ganador el que podrá estar en julio de próximo año en el último Grande de la temporada.