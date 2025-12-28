David Puig arrancará la temporada 2026 en el DP World Tour sin perder tiempo

La brillante victoria de David Puig en el BMW PGA Australian Open se ha traducido en grandes oportunidades para el jugador barcelonés en el DP World Tour. Y el jugador de La Garriga está dispuesto a aprovecharlas todas.

El profesional catalán quiere empezar pronto la temporada antes de llegar al LIV Golf a comienzo de febrero, y por ello estrenará el 2026 con su participación en el Dubai Invitational, torneo en formato Pro Am, que se jugará del 15 al 18 de enero en el Dubai Creek Resort.

Y el barcelonés continuará la siguiente semana, del 22 al 25, con la disputa del Hero Dubai Desert Classic, uno de los torneos importantes que abren la nueva temporada en el DP World Tour y dónde ya tenía previsto participar.

Un torneo por invitación

El Dubai Invitational es un torneo con una participación reducida, y contará con jugadores ‘top’ como Tommy Fleetwood, ganador de la FedEx Cup, y el número uno del DP World Tour, y ganador de la ‘Race to Dubai’, Rory McIlroy.

La victoria de David Puig en Australia le ha abierto las puertas al DP World Tour antes de empezar la temporada en el LIV Golf / DPWT

Un torneo de lujo y que además no tiene corte por lo que es una buena manera de ponerse en marcha, confirmando la disputa de las cuatro jornadas de juego. Puig tendrá un segundo torneo de lujo, como el Dubai Desert Classic, en el Emirates Golf Club. Torneo de gran prestigio y en el que se han impuesto nombres míticos como Seve Ballesteros, Txema Olazábal, o Sergio García.

Tras estas dos apariciones en el DP World Tour, Puig ya se centrará en su debut en el LIV Golf 2026, que será en el Arabia Saudí, del 4 al 7 de febrero, en Riad. Un circuito que estrena nuevo formato y también contará con un nuevo compañero en los ‘Fireballs’,.

David empieza fuerte, con ganas de sumar puntos en el Ranking Mundial, pensando en obtener plaza en el PGA Championship, y quién sabe, tener a tiro una opción para disputar su primer Masters de Augusta.