David Puig arranca segundo en Dubai, a un golpe del favorito, Rory McIlroy

El Dubai Invitational, torneo del DP World Tour, dio el pistoletazo de salida este jueves en el Dubai Creek Resort con la presencia de los mejores jugadores del primer circuito europeo en un formato Pro-Am, y el joven barcelonés de los ‘Fireballs’, David Puig, ya dejó claras sus intenciones en el torneo.

El ganador del BMW PGA Australian Open que abría la temporada 2026, llegaba justo de tiempo procedente de Florida, donde ha estado realizando la pretemporada del LIV Golf con el equipo comandado por Sergio García, y con el tiempo justo, apenas sin conocer el campo, que nunca había jugado, acabó firmando la segunda mejor vuelta de la primera jornada (67) acompañado del escocés Connos Syme.

Puig arrancó como un tiro, con tres birdies en los primeros cuatro hoyos, con su único lunar en el 10, donde cometía su único bogey, para restablecerse de nuevo en el 13 y 14 con otros dos birdies que le han llevado a la cima del torneo, en la que dos profesionales juegan junto a dos amateurs.

David Puig inició el torneo de manera espectacular a pesar de no conocer el campo / DPWT

Preciso con el driver

Una de las claves del buen arranque del barcelonés fue su precisión con el driver, fallando únicamente una calle, y por escasos centímetros. “Simplemente he estado imperial”, reconocía a los micrófonos de Ten Golf. Con mucha paciencia fue elaborando su vuelta, que se fue casi a las seis horas, algo poco usual para los profesionales.

“Me lo he tomado con filosofía, y he intentado no quejarme ni quemarme mucho con el tema”, comentó Puig que empieza con fuerza el 2026 tras unas semanas de parón de vuelta en casa y preparando el LIV Golf.

Si McIlroy ha sido la primera gran historia del día haciendo honor a claro favorito en el torneo, el protagonismo también se lo han llevado más españoles, que han acabado el primer día muy bien situados. Además de Puig, destacar a Ángel Ayora (-3), mientras que Pablo Larrazábal, Eugenio López Chacarra y Nacho Elvira lo hacían con un -2 que les situaba en el Top 10 del torneo.

Un inicio espectacular de la 'Armada' en un campo que no es el más complicado del mundo, aunque la irrupción del viento, en ocasiones fuerte, siempre se convierte en un factor a tener en cuenta.