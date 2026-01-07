Waterpolo
David Martín mantiene el bloque para afrontar el Europeo
Felipe Perrone, retirado el curso pasado, y Javi Bustos serán las únicas ausencias respecto al equipo que conquistó el oro en el pasado campeonato universal en Singapur
EFE
El seleccionador español de waterpolo, David Martín, confiará en el mismo bloque se coronó campeón del mundo el pasado verano en Singapur para defender en el Europeo que arrancará este sábado en Belgrado la medalla de oro que conquistó hace dos años en Croacia.
De hecho, sólo Felipe Perrone, que puso fin a su carrera deportiva tras la final del pasado Mundial, y Javi Bustos no repetirán con relación al grupo de quince jugadores que llevaron a España el pasado mes de a la conquista de su cuarto título universal tras derrotar por 15-13 a Hungría en la final de los Mundiales de Singapur.
Ausencias que serán cubiertas por Óscar Asensio, jugador del CN Sabadell, y Pol Daura, del CN Barcelona, tras la decisión de David Martín de dejar fuera de la lista definitiva a Marc Valls, que formó parte del equipo español que participó el pasado fin de semana en el torneo preparatorio Trebinje (Bosnia).
Una cita en la que España concluyó en cuarta posición tras caer ante Italia en los penaltis (15-15, 1-3 pen), ganar a Serbia (14-10) y ceder por 10-17 ante Grecia en el encuentro por la medalla de bronce.
En el Europeo que arrancará el próximo sábado en Belgrado, el combinado que dirige David Martín se medirá en la primera fase a las selecciones de Israel (10 enero), Serbia (12 enero) y Países Bajos (14 enero).
Convocatoria del equipo español
Unai Aguirre, Unai Biel, Álex Bustos, Biel Gomila, Alberto Munárriz, Bernat Sanahuja y Roger Tahull (CN. At. Barceloneta); Óscar Asensio, Sergi Cabanas y Eduardo Lorrio (CN. Sabadell); Pol Daura (CN. Barcelona); Álvaro Granados (Pro Recco/ITA); Miguel de Toro (Ferencvaros/HUN), Marc Larumbe (CN. Marsella/FRA) y Fran Valera (Jadran Heceg Novi/MNE).
- El alemán Goretzka, posible fichaje para el Barça
- Cancelo no me apasiona, pero entiendo el movimiento
- Mercado de fichajes, hoy 6 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Barça - Maccabi Tel Aviv, en directo: sigue el partido de la Euroliga, en vivo hoy
- Brahim, ídolo en Marruecos: 'Es una bendición, no como Lamine, que cedió a las presiones de su madre
- Mateu Lahoz: 'Joan García no puede realizar esa acción, es conducta antideportiva
- ¡Ter Stegen, lesionado, abandona la concentración del Barça en Arabia!
- El enigmático mensaje de Cancelo en Instagram