David Martín mantiene el bloque para afrontar el Europeo

El seleccionador español de waterpolo, David Martín, confiará en el mismo bloque se coronó campeón del mundo el pasado verano en Singapur para defender en el Europeo que arrancará este sábado en Belgrado la medalla de oro que conquistó hace dos años en Croacia.

De hecho, sólo Felipe Perrone, que puso fin a su carrera deportiva tras la final del pasado Mundial, y Javi Bustos no repetirán con relación al grupo de quince jugadores que llevaron a España el pasado mes de a la conquista de su cuarto título universal tras derrotar por 15-13 a Hungría en la final de los Mundiales de Singapur.

Ausencias que serán cubiertas por Óscar Asensio, jugador del CN Sabadell, y Pol Daura, del CN Barcelona, tras la decisión de David Martín de dejar fuera de la lista definitiva a Marc Valls, que formó parte del equipo español que participó el pasado fin de semana en el torneo preparatorio Trebinje (Bosnia).

Una cita en la que España concluyó en cuarta posición tras caer ante Italia en los penaltis (15-15, 1-3 pen), ganar a Serbia (14-10) y ceder por 10-17 ante Grecia en el encuentro por la medalla de bronce.

En el Europeo que arrancará el próximo sábado en Belgrado, el combinado que dirige David Martín se medirá en la primera fase a las selecciones de Israel (10 enero), Serbia (12 enero) y Países Bajos (14 enero).