David Hervías, el futuro de las MMA ya está en WOW: "El mejor peleador tiene que estar en la mejor promotora"

David Hervías (2-0, 24 años) llega a WOW FC con etiqueta de nuevo fichaje y con hambre de jaula. El invicto peso medio, ya atleta de Venum, se estrena en la promotora en WOW 29 Valencia y afronta su tercer combate profesional ante el turco Yunus Emre Batan. A pocos días de un evento que aspira a marcar época en el Roig Arena, Hervías atiende a SPORT para hablar de su aterrizaje en la compañía, la gestión de estos meses sin competir y el reto que tiene por delante en una noche grande para las MMA en España.

David, primero de todo, muchísimas gracias por atendernos aquí en Diario SPORT. Tercer combate profesional. Llevas unos meses inactivo y sé que no es algo que te haya gustado. Se te cayeron dos peleas: una en WAR en diciembre y otra en el WOW de aquí cerquita, en Barcelona. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la cabeza y el cuerpo?

Como siempre, muy bien. Yo llevo ya muchos años peleando muy seguido, y hay veces que me he tirado un año sin pelear y no había ningún problema. Sí es verdad que en profesional tienes que tener un poquito más de actividad, pero no me afecta en ningún sentido. A nivel físico y a nivel mental, bien. El hecho de no poder competir no ha sido intencionado, no es que haya sido cosa mía.

Imagino que te lo has tomado bien para rectificar cosas y ajustar detalles, ¿no?

Yo me lo tomo todo con sabiduría. Si en ese momento no se tenía que pelear, pues no se pelea y punto. Quizá es un momento de inflexión en tu vida en el que el destino está diciendo “no pelees”. Entonces me lo tomo con filosofía, sigo entrenando y estoy en un training camp constante en mi vida. No lo noto mucho.

Fichaje estrella de la promotora de Topuria y Ronaldo

Acabas de fichar por WOW y diría que, sin haber debutado, ya eres uno de los mejores activos de la promotora. ¿Cómo se gestó ese fichaje?

Se gesta porque me llaman, me contactan ellos mismos y me piden la posibilidad de poder cambiar de compañía y entrar con ellos. Me ofrecen la oportunidad, yo la cojo, la abrazo y empezamos trabajando en este WOW de Valencia.

Tus dos primeras peleas profesionales fueron en WAR. ¿Esa sensación de inestabilidad (eventos que no salen, peleas que se caen) te empujó a cambiar de aires y firmar por WOW?

La verdad es que me sentí bien durante el tiempo que peleé en WAR. Siempre me ha tratado bien a nivel económico, me ha tratado genial, siempre he estado muy bien cuidado. Yo creo que, como en todos los negocios, hay un momento en el que la marea está alta y hay problemas, pero volverá a despuntar o quizá no, eso ya no lo sé. Yo simplemente cogí la oportunidad, que era lo que tenía que hacer: pelear con WOW. Y esa es la manera en la que he resuelto el problema.

David Hervías en su último combate en WAR / WAR

El plan con WOW, dentro de lo que puedas contar: ¿es compromiso multipelea o de momento es una pelea?

De momento es solo una pelea. Mi manager está en contacto con WOW, está negociando los términos y por ahora solo una.

En otra entrevista comentaste que tuviste una oferta multipelea de PFL, pero que no era el camino que querías. ¿Por qué no querías atarte a un contrato largo?

Sí, justo por eso. Había mucha gente a la que le ofrecían un “one shot” y eso es bueno para una oportunidad a corto plazo, pero a mí de primeras me ofrecieron tres peleas y cuando volví a intentar negociar un poco más, me ofrecieron directamente seis. Entonces era algo imposible. Entiendo que para PFL sea un buen producto, que me quieran conservar y hacer una estrella de mí, pero para mí es un contrato demasiado largo. Y PFL me parece una de las mejores del mundo, pero piano, piano: hay que ir un poco más lento.

También se ha anunciado tu acuerdo publicitario con Venum. No firman a cualquiera. ¿Qué se siente al tener el respaldo de una marca así?

La verdad que es un honor. Desde hace tiempo, poder estar en una marca como Venum, que es la marca internacional más fuerte de toda Europa… como tú dices, es como si te firmara Nike en el fútbol. Claro que te sientes una superestrella. Yo cuando empecé a hacer MMA, la ropa que utilizaba era la de Venum. Y todo chaval que empieza a hacer MMA entrena con Venum. Es la mejor marca que puedes utilizar para hacer MMA. Es el sueño de cualquier chico joven que está empezando: que marcas así confíen en ti.

¿Cómo te ha cambiado la vida este primer año como profesional? 2-0, Venum, WOW…

Muy bien. Me alegro bastante de que haya podido tener recompensa a todo lo que he luchado y he tirado por ello. Es una pizca de azúcar en todo este “más salado”.

¿Ha cambiado mucho tu vida desde que diste el salto a profesional?

No, no mucho. Sigo entrenando igual. Siendo amateur entrenaba igual. Quizá a nivel específico sí han cambiado ciertas cosas, porque vas mejorando en todos los huequitos para no tener ninguno, pero por lo demás, a nivel de intensidad, sigo entrenando igual de intenso que hace bien poco.

Un peso medio 'trampa' difícil de emparejar

Un tema que sale mucho con peleadores de vuestro perfil: la dificultad para encontrar rival. ¿Sigue siendo así? ¿Ha cambiado en WOW respecto a WAR?

En WOW tienen una lista de peleadores preparados por si alguno se cae y agradezco muchísimo eso. A mí se me caen muchos peleadores y, de hecho, en esta preparación ya se me han caído tres. Siempre han estado muy atentos a que yo tuviese pelea, porque también entiendo que les interese que en una cartelera tan grande como la de Valencia yo esté presente. El problema viene desde amateur, así que… lo que siempre ha estado y siempre estará.

Imagino que eso desgasta mentalmente: prepararte, cortar peso, y no saber si al final habrá pelea…

Sí, hay veces que quieres pelear y en ese momento tu rival no quiere “trabajar” y es lo que hay.

Vamos con tu rival: Yunus Emre Batan. ¿Qué nos puedes contar de él?

Sé que es un peleador experimentado. A nivel profesional tendrá cuatro peleas en total, o algunas más, no soy consciente. Es un peleador duro, que ya pelea sin guantillas, un peleador al que tienes que tener cuidado, respetarle y trabajar sobre él como trabajo con todos. Es un peleador más.

Hervías en su etapa amateur dominó los campeonatos IMMAF / DAVID HERVÍAS

Tiene experiencia profesional, pero en amateur, como yo, puede tener muy poca gente a nivel internacional, a nivel mundial, y eso es lo que también me forma como peleador. Entonces, aparte de lo que es él, me fijo más en lo que soy yo: en mi capacidad de ser contundente y en las habilidades que tengo. No me preocupa. Lo respeto —y el respeto se notará en la pelea—, pero no me preocupa ni me da miedo ningún peleador del ámbito internacional.

¿Dónde crees que puedes imponerte tú para llevarte la victoria?

Yo creo que David Hervías se puede llevar la victoria en cualquier ámbito de la jaula. Pego fuerte, tengo buena lucha, tengo buen grappling, sé defender muy bien la lucha y cualquier objetivo que quieras trabajar contra mí, yo te lo voy a contrarrestar.Yo busco el déficit de mi rival. Soy muy inteligente peleando. Con los primeros pasos, los primeros compases, voy a saber en qué momento puedo cazarle.

¿Habéis detectado algún punto débil concreto en él?

No es nada secreto. Te podría contar todo mi game plan, no hay ningún problema. Estoy muy seguro de lo que quiero hacer y de lo que voy a hacer. Yo sé que cualquier persona que cruce conmigo en lucha o en grappling tiene un problema. Cualquier persona que pelee conmigo va a tener un déficit en el grappling. Me lo voy a llevar al suelo, lo voy a aplastar y vamos a ver si es capaz de levantarse.

Base en el grappling

¿Sientes que tu experiencia en grappling te da un extra en esta etapa pro?

Muchas veces, cuando tienes tanto miedo a que pase una situación, hay otras que se te facilitan. Puede que tú trabajes mejor el striking que yo, pero tú tienes que tener muchísimo cuidado con la lucha. Y entre medias, como no estés atento, quizá entra agua por el muro.

¿Y el striking? ¿Es un área en la que estás poniendo especial énfasis?

Llevo mucho tiempo mejorando mi nivel de striking, tanto de boxeo como de muay thai, y van a ver los cambios y la diferencia que hay de mí a otras peleas. Cuando he peleado a nivel mundial y a nivel europeo lo he demostrado: con strikers de primera élite, cómo he noqueado a strikers de primera élite… y gente que pensaba que los iba a derribar y se han terminado agarrando a mí. Así que vamos a ver qué pasa.

Hervías entrena para WOW 29 junto a sus compañeros del Black Panther Gym / DAVID HERVÍAS

Vas a pelear en un recinto enorme como el Roig Arena, en un evento destinado a marcar un antes y un después. ¿Cómo te imaginas ese camino a la jaula?

Tranquilo. Disfrutando el momento, entrando, haciendo mi trabajo y saliendo con la mano levantada.

A nivel de actividad, ¿cómo planificas 2026?

Unas 3-4 peleas, más o menos.

¿Qué se siente que WOW te haya elegido para debutar en un evento que puede ser histórico para las MMA en España?

Orgullo. El mejor peleador tiene que pelear en la mejor promotora.

Y para cerrar: dame una predicción.

Noticias relacionadas

Como le he dicho a otras personas: no soy adivino. Yo quiero terminar el combate, quiero que termine antes del tiempo. Mi plan A es terminar antes del tiempo. Y créeme que no hay otro plan.