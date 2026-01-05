David Hervías y Daniel Richardson se suman a la fiesta de las artes marciales en Badalona

Se avecina una tarde memorable para los deportes de contacto nacionales el próximo 14 de febrero. La edición WAR x Noche de Leyendas, que tendrá lugar en el Pabelló Olímpic de Badalona y que fusiona a dos de las promotoras más punteras del panorama español, ha anunciado dos nuevos protagonistas para una cartelera que sigue ganando peso.

El primero de ellos es David Hervías (2-0), considerado por muchos el mayor prospecto español en MMA de los últimos años, que se medirá al moldavo Gheorghe Gritko en un combate profesional dentro de la categoría del peso medio. Apodado ‘Boogeyman’, el peleador del Black Panther Gym de Madrid es uno de esos nombres marcados en rojo por los aficionados. Todo apunta a que, en cuestión de tiempo, estará disputando grandes combates en algunas de las promotoras de referencia a nivel mundial.

Con numerosos logros en su etapa amateur —entre ellos el oro europeo del peso medio en IMMAF—, el madrileño debutó como profesional el pasado mes de junio en WAR 6 en Alicante, donde logró una finalización en el primer asalto. Un segundo triunfo en agosto confirmó las excelentes sensaciones. Estaba previsto que volviera a competir en WAR 8 el pasado diciembre, pero la habitual dificultad para encontrarle rival impidió finalmente su regreso al octágono.

En Badalona se enfrentará a un oponente con mayor recorrido profesional. Gritko, de 34 años, suma 13 combates profesionales con un balance de 8 victorias y 5 derrotas, y llega tras encadenar dos tropiezos consecutivos en promotoras de renombre como Brave FC y ARES.

Más madera en el Olímpic

Otra de las ‘joyas’ que estará presente en tierras catalanas es Daniel Richardson, de 25 años, procedente del ya mítico Climent Club de Alicante, cuna de los hermanos Topuria y una auténtica fábrica de talento. El nacido en Londres es una de las grandes promesas del gimnasio junto a Luis Picó y Miguel Navarro. Los tres debutaron como profesionales en 2025 y apuntan a un futuro ambicioso dentro de las MMA.

Richardson, que también vio cómo su combate en WAR 8 se caía contra su voluntad, buscará en Badalona el 3-0 profesional tras su última victoria, un contundente TKO por ground and pound en el primer asalto logrado el pasado mes de junio. Enfrente tendrá al portugués Hamza Hamry, de 30 años, con récord profesional de 2-2, que llega tras dos derrotas consecutivas, ambas por finalización en el primer asalto.

Estos dos compromisos serán alicientes para el 'Main Event' de la noche, el combate estelar entre Nayanesh Ayman y Laureano Staropoli, pactado bajo las reglas del boxeo sucio y por el cinturón wélter de las 170 libras. Otras peleas confirmadas son el Ahmed El-Idrissi - ‘El Chapo’ Izquierdo, Antonio Campoy y Leandro Almeida (K-1) y Álex Usieto vs Enzo Pereira (Muay Thai). La velada se completará con las finales del torneo ‘The Ultimate Warrior’, cerrando un evento que combinará distintos reglamentos y perfiles competitivos en una misma noche en Badalona. Todavía quedan más combates por anunciar.