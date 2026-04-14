GOLF
Los datos de Rory McIlroy en el Masters impresionan: 91.000 pasos, pulsaciones de atleta de élite y una rutina obsesiva
El norirlandés no solo dejó imágenes de campeón en Augusta: sus métricas físicas durante el Masters, su rutina milimétrica en el torneo y su inversión en Whoop refuerzan la idea de un jugador obsesionado con rendir
Rory McIlroy lleva años defendiendo que el golf moderno va de talento, pero también manda el control del cuerpo, la recuperación y la capacidad para aguantar la presión como él hizo para ganar el Masters de Augusta 2026.
El norirlandés es inversor en Whoop, utiliza una de sus pulseras mientras compite y permite que la marca comparta periódicamente parte de sus registros. Solo el pasado domingo del Masters, McIlroy superó los 24.000 pasos, mientras que a lo largo de todo el torneo rebasó los 91.000.
Además, McIlroy alcanzó las 135 pulsaciones por minuto en el golpe de salida del hoyo 18, una muestra clara de la tensión del momento. Después bajó a 121 en el golpe de aproximación y cayó todavía más hasta 105 en el 'putt' ganador. Es un registro que retrata control emocional en el instante de mayor exigencia.
Lo más llamativo llegó justo después: en plena celebración, su frecuencia cardiaca se disparó hasta 150 pulsaciones por minuto.
Su rutina, clave para controlar la frecuencia cardíaca
Su frecuencia cardíaca en reposo durante la semana se movió entre 47 y 49 pulsaciones. Es el tipo de registro que suele asociarse a deportistas muy trabajados desde el punto de vista aeróbico y de recuperación.
En el caso de McIlroy, él mismo ha explicado en varias ocasiones que sigue una rutina estricta durante la temporada del PGA Tour para dormir mejor, recuperar antes y llegar fresco a cada jornada. Entre sus normas fijas figuran no tomar cafeína después de las 14:00, cenar o hacer su última comida al menos dos horas antes de acostarse, recurrir a magnesio y teanina para mejorar la calidad del sueño, usar gafas que bloquean la luz azul por la tarde-noche, y completar la recuperación con sauna o baño de sales de Epsom cuando tiene esa posibilidad. A eso suma una condición innegociable: dormir en una habitación fresca.
Gimnasio, desayuno y a entrenar
McIlroy repite siempre la misma secuencia de tres horas antes de salir al campo: llegada al club, trabajo en el gimnasio, desayuno, bolas en el campo de prácticas y paso final por el green de putt. Nada queda al azar.
El golfista cree que esta apuesta por la longevidad le permitirá competir más de diez años al máximo nivel, y los datos de Whoop apuntan en esa dirección: su edad fisiológica aparece ahora como 1,5 años más joven que su edad real.
En Whoop, McIlroy invirtió en la compañía en 2020, cuando estaba valorada en 1.200 millones de dólares. La última ronda de financiación sitúa ahora esa valoración en 10.100 millones, lo que supone un múltiplo de 8,4 veces en cinco años.
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