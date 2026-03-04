Danila So ilumina el debut victorioso de Rocamora con las Guerreras

La selección española femenina inició la etapa de Joaquín Rocamora como seleccionador con una importante victoria de enorme mérito en Austria (24-29) para situarse con pie y medio en el Europeo que se disputará el próximo mes de diciembre.

Austria - España (balonmano femenino, Clasificación para el Europeo de 2026), 04/03/2026 CLASIFICACIÓN PARA EL EUROPEO DE 2026 AUT 24 29 ESP Alineaciones AUSTRIA, 24 (12+12): Lena Ivancok (p.), Ines Ivancok-Soltic (7, 5p.), Klara Schlegel (4), Philomena Egger (4), Nora Leitner (1), Ana Pandza (1), Johanna Reichert (4), Eleonora Stankovic, Katarina Pandza, Viktoria Marksteiner (2), Martina Maticevic (1) y Marie Scheiderbauer. ESPAÑA, 29 (10+19): Maddi Aalla (p.) (Lucía Prades, p.s.), María Prieto (4), Danila So (7), Alicia Fernández (5, 4p.), Anne Erauskin (2), Lyndie Tchapchet (5), Lisa Oppedal (2), Ester Somaza, Lysa Tchaptchet (1), Paula Arcos (3), Paola Bernabé, Paula Agulló, Jennifer Gutiérrez, Eli Cesáreo y Ester Somaza.

Las Guerreras reaccionaron después de 25 minutos complicados (12-8) en los que Lena Ivancok, la portera del Neckarsulmer alemán, se convirtió en una muralla que detuvo hasta cinco lanzamientos a Danila So, el principal argumento defensivo español.

Con esta victoria, España lidera el grupo con seis puntos por los cuatro de las centroeuropeas y sellará su clasificación si repite esta victoria el domingo a las 19.30 horas en Algeciras en el 'estreno' de esta nueva etapa en territorio español.

De inicio, Austria llevó la iniciativa desde la defensa y la portería. Klara Schlegel estableció un preocupante +3 para las suyas (6-3, min. 13:38), mientras las Guerreras veían la portería de Ivancok como un muro infranqueable con continuas intervenciones de la arquera.

Joaquín Rocamora debutó con una importante victoria / EHF

Danila So, del Gloria 2018 rumano, no encontraba el camino y la dura lateral izquierdo Ines Ivancok-Soltic (Debreceni húngaro) amplió la renta austríaca hasta los cuatro goles (10-6, min. 21:23). Con el 12-8, los goles de Alicia Fernández (siete metros) y de Lisa Oppedal en la recta final de la primera parte mostraron el camino.

Por fin Danila So recuperó su habitual solvencia con cinco goles de seis lanzamientos en 25 minutos y la talentosa Paula Arcos culminó la remontada (15-16, min. 36:43). España empezó a jugar con más rapidez, Ivancok ya no estaba tan inspirada y el partido se mantuvo en un pañuelo hasta el 44' (19.20).

Un parcial de 0-3 que culminó Anne Erauskin cambió el panorama definitivamente (19-23, min. 46:22) y ahí brillaron una Paula Arcos que debe ser clave y las hermanas Tchatpchet para dejar prácticamente sellada la victoria.

El final de partido fue muy accidentado e incluso Danila So vio la roja por tres amarillas tras una magnífica segunda parte. Victoria muy merecida por 24-29 con bastantes detalles ilusionantes. El domingo volverán a verse las caras ambos equipos.