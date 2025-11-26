Danila So Delgado: "Empecé jugando al fútbol, pero me enamoré del balonmano"

La selección española femenina de balonmano inicia su asalto al Mundial con el objetivo de empezar a recuperar terreno tras la decimotercera posición hace dos años y las dolorosas cinco derrotas en los Juegos de París'24. Tras la cita olímpica, el seleccionador Ambros Martín está realizando el giro planificado con el rejuvenecimiento del equipo hasta el punto de que la media de edad se sitúa por debajo de los 25 años.

Las 'Guerreras' quieren mantener sus señas de identidad, pero conscientes de que "no somos aquel equipo que luchaba por las medallas", tal y como admitía el propio Ambros a SPORT. En ese proceso de renovación, uno de los nombres más importantes es el de la hispanolusa Danila So Delgado, un talento natural que ha ganado en madurez desde su fichaje por el potente Gloria Bistrita rumano en 2024.

Afincada desde niña en tierras aragonesas e hija y hermana de futbolistas, la lateral izquierdo sigue ganando en confianza y en regularidad. Llama la atención su reacción tras quedarse a última hora fuera de los Juegos de París: respeto máximo al seleccionador y trabajar más todavía, tal y como aseguró a SPORT con vistas al Mundial y al primer duelo, este miércoles contra Paraguay a las 18.00 horas (Teledeporte).

La gran promesa del balonmano ya tiene 24 años...

Bueno, yo me sigo considerando joven, aunque ya estoy ganando experiencia y madurez. Antes quizá hacía partidos muy buenos, pero ahora me noto más regular y eso me da confianza.

¿Esa regularidad es fruto de la confianza?

Sí, al final es un tema de madurez en todos los sentidos. Y en la pista, entender que me enfrento contra las mejores jugando Champions y que tengo que sentirme a ese nivel e intentar mantener una regularidad.

Esa carga que lleva desde las categorías inferiores, ¿ha sido fácil de llevar o a veces le ha costado?

A ver, yo siempre he intentado no poner el foco en lo externo.

"Siempre he intentado ser mi mejor versión sin atender a las expectativas de fuera"

Pero la gente se lo ponía...

Sí, me lo ponían, pero yo siempre he tenido una lucha más interna por así decirlo, intentando ser mi mejor versión sin atender a las expectativas de fuera. He pasado por un proceso natural de adaptación y eso me ha llevado a ser la jugadora que soy hoy.

¡Qué raro que no sea futbolista!

(Ríe). Es verdad. Toda mi familia está relacionada con el fútbol. Mis padres jugaban y mis hermanos también (Sidney jugó dos años en el Barça, entre 2020 y 2022). De hecho, yo también empecé jugando al fútbol, pero me enamoré del balonmano con nueve años. En mi familia está muy inculcado el deporte y siempre nos han motivado para que lo practiquemos de manera profesional.

Sidney So Delgado, durante su etapa en la cantera del Barça / DAVID RAMÍREZ

¿Cómo fue su historia?

Pues mira, yo jugaba al fútbol sala y empecé a entrenar al balonmano, porque mis amigas de clase lo practicaban. Cuando empecé no tenía ni idea de balonmano, pero hubo un momento en el que tuve que elegir al no poder compaginarlo. También influyó que me llamara la selección aragonesa de balonmano, porque ahí vi que no se me daba tan mal. Y decidí quedarme en el balonmano.

"Acepté quedarme fuera de los Juegos de París y me centré en seguir trabajando"

¿Cómo asumió el 'palo' de quedarse fuera de los Juegos de París? ¿Le costó?

Creo que no tanto, porque entiendo que es un proceso natural. Como deportista hay que entender que muchas veces… Desde el primer momento tuve claro que era una decisión del entrenador. Si él lo decidió, sería porque tenía que ser así en su lógica interna. Lo acepté y me centré en seguir trabajando.

Además, uno de sus sueños es ser olímpica...

Sí. Uno de los mayores.

Y lo que está haciendo desde los Juegos invita a pensar que lo acabará logrando...

Sí, evidentemente sigo con ese objetivo muy vivo y ojalá pueda cumplirlo en Los Ángeles en 2028.

Danila So Delgado, la semana pasada contra Noruega / KENNETH MCDOWELL

Nunca lo ha tenido fácil. ¿Recuerda su grave lesión como menor de edad?

Sí, claro. Con 17 años me rompí el cruzado de la rodilla derecha y desde entonces he acarreado bastantes problemas físicos. Ahora llevo bastante tiempo bien. Siempre he estado en las mejores manos, tanto aquí en la selección española como ahora en Rumanía (Gloria Bistrita). Me cuidan mucho para que pueda rendir como estoy rindiendo.

¿Esa decisión de irse a Rumanía la pasada temporada ha sido clave?

Yo creo que sí. Es un punto de inflexión muy grande: entiendes que el escaparate y la exposición serán mayores, pero las exigencias y la responsabilidad también. Ahora la competencia es mucho mayor. Eso te hace aspirar a cosas más grandes y te enseña a conocerte y a saber si puedes asumirlas.

"He ganado en confianza, pero me voy a seguir equivocando... esto no es una ciencia exacta"

Ahora van terceras en su grupo de la Champions. Es un equipazo lleno de figuras. ¿Cuándo entiende que ya eres protagonista allí?

Pues creo que tardé bastante y a veces todavía me cuesta asimilarlo. Aunque no ha sido un camino fácil, sentir la confianza del grupo y del cuerpo técnico me ayudó. Y también el hecho de que salía de Elche, donde ya era protagonista y donde me había moldeado mucho Patricio Rocamora, todo eso me dio un empujón y me hizo ganar confianza en mí misma. Sentía que merecía estar en el Gloria y creo que lo merezco.

Han pasado dos años desde su debut con las Guerreras en octubre de 2023. ¿La clave es la confianza que ha ganado?

Creo que sí. A ver, me voy a seguir equivocando. El deporte no es una ciencia exacta, pero entiendo que asumir riesgo implica errores y que esos fallos no me pueden lastrar. Un partido dura 60 minutos y tengo que estar lo mejor preparada posible para todos ellos.

Danila So Delgado es el futuro en la primera línea / EFE

¿Cuáles son las claves para el Mundial?

Ir partido a partido. No vale hacer cábalas de puntos ni especular con quién nos podría tocar en la segunda fase. Y confiar en nosotras mismas, porque a pesar de que somos un equipo joven, creo que ya tenemos mucho que demostrar y que las 18 podemos hacer algo bonito si conseguimos jugar unidas.

"Alicia Fernández es una referente, pero no hay una líder muy marcada en el equipo"

¿La líder sigue siendo Alicia Fernández o no hay una líder clara?

Pues yo pienso que no hay una líder muy marcada. Alicia es referente por su carrera y por la imagen que transmite en la selección, pero entre todas intentamos ayudarla para que no sienta esa responsabilidad de ser la jefa.

Deme un argumento para confiar en esta selección después de lo que pasó en París.

Lo primero es que es un ciclo nuevo, se ven bastantes caras nuevas en la selección con caras nuevas y al final ese punto de juventud y también de inexperiencia nos pueden ayudarnos a no hacer de más ni a quedarnos cortas haciendo de menos, sino lo justo. Estoy segura de que cada una vamos a dar todo lo que tenemos y por todo eso hay que confiar, claro.