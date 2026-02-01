Dani Román, el hombre alado: “Siempre hay riesgos, pero al saltar sientes una libertad absoluta”

"Red Bull te da alas" es uno de los 'claims' más reconocidos de la industria publicitaria. Un soniquete que la compañía de bebidas energéticas se ha preocupado por hacer real a través del deporte. Fórmula 1, motociclismo, surf, BMX, esquí, sus célebres autos locos... Hay cientos de ejemplos, pero ninguno como el protagonizado por Dani Román (Ubéda, Jaén, 1991), referente del wingsuit, una modalidad del paracaidismo en la que el deportista vuela utilizando su propio cuerpo gracias a un traje especial.

No hace falta poner "vuela" entre comillas, porque eso es efectivamente lo que sucedió en el Red Bull Ultimate Aerial Obstacle Course, el proyecto aéreo más ambicioso de Red Bull que reunió a los mejores atletas del mundo en esta disciplina, entre ellos, Dani Román, quien comparte su experiencia y sensaciones con SPORT. Difíciles de trasladar al terreno escrito cuando uno intenta, solo por un instante, ponerse en la piel y las alas del "hombre pájaro" español. Un prodigio cuya historia empezó, como todas las grandes, de casualidad.

De la oficina al túnel privado del Príncipe

"El paracaidismo ha sido un sueño para mí desde que era muy pequeño. Siempre decía que quería ser paracaidista. Con 18 años hice mi primer salto y, desde ese momento, supe que aquello no era solo un hobby: sería mi trabajo y, al final, mi vida", resume un atleta cuyo primer contacto con el paracaidismo fue en el centro Skydive Lillo (Madrid). Allí consiguió su primer trabajo, aunque en un principio fue en la oficina. Sin embargo, todos se dieron cuenta pronto de que había nacido para ello.

Surgió la oportunidad de viajar a Dubái para intentar conseguir un trabajo en un centro de paracaidismo o en un túnel de viento que estaba creciendo muy rápido. Probé suerte: hice las maletas y me fui. Después de una semana allí conseguí trabajo en el túnel Dani Román — Atleta Red Bull de 'wingsuit flying'

Ganó experiencia de vuelo hasta llegar a convertirse en instructor Aff y Tándem, para formar y acompañar a otras personas en sus primeros saltos. Todo cambió en 2012: "Surgió la oportunidad de viajar a Dubái para intentar conseguir un trabajo en un centro de paracaidismo o en un túnel de viento que estaba creciendo muy rápido. Probé suerte: hice las maletas y me fui. Después de una semana allí conseguí trabajo en el túnel". Aquella instalación era, ni más ni menos, que del Príncipe de Emiratos Árabes Unidos.

Román encontró su lugar en el mundo, aunque físicamente se dedique a recorrerlo desde los cielos de Noruega, República Checa o Hawái, por citar algunos de los lugares que ha planeado. Bien en paracaídas, saltando en B.A.S.E. (siglas Building [edificios], Antenna [antenas], Span [puentes] y Earth [formaciones naturales]), haciendo coaching de freefly o winsguit. En 2022, protagonizó con un paramotor una escena de película en Ronda (Málaga), atravesando el raco central del histórico Puente Nuevo.

Dani Román, durante el desafío que tuvo lugar con el Puente Nuevo de Ronda (Málaga), como escenario. / IVAYLO DONCHEV / RED BULL

¿Cómo es el entrentamiento del 'wingsuit'?

"Hoy en día divido mi año entre entrenamiento y proyectos o exhibiciones. Vivo al lado de un centro de paracaidismo, así que cuando estoy en casa entreno todo lo que puedo: saltos de avión y preparación de proyectos", explica un deportista que aun sigue recordando en la cabeza y en el estómago cómo fue su primer salto: "La sensación es indescriptible. Llevaba tantos años soñándolo que, cuando por fin llegó, fue como vivir una libertad absoluta. Desde ese primer salto tuve claro que quería dedicarme a esto".

El entrenamiento principal para el wingsuit se hace saltando, según Dani Román, quien explica que el paracaidismo es donde realmente se prepara cada proyecto: "Repites saltos, simulas condiciones y pruebas trayectorias". A nivel físico, la disciplina en preserva la forma, "porque pasas 15 minutos sentado en el avión, vuelas apenas un par de minutos y luego toca plegar". Por eso, es necesario un "entrenamiento físico fuera de los saltos, fundamental para prevenir lesiones y mantener el rendimiento".

Cada salto exige un estudio detallado: meteorología, referencias del terreno, márgenes de seguridad y planes alternativos. Cuando hablo de un plan A, B o C me refiero a tener preparadas alternativas y procedimientos de emergencia Dani Román — Atleta Red Bull de 'wingsuit fliying'

Mientras que nivel mental, "cada salto exige un estudio detallado: meteorología, referencias del terreno, márgenes de seguridad y planes alternativos. Cuando hablo de un plan A, B o C me refiero a tener preparadas alternativas y procedimientos de emergencia. Si el salto no sale exactamente como estaba planeado, necesitas saber qué hacer para reducir riesgos al mínimo".

Instante del Ultimate Aerial Obstacle Course en un paso nocturno por un circuito de 'drones'. / JOERG MITTER / RED BULL

Prepararse para que algo salga mal

Dani Román responde a cada pregunta con seriedad y firmeza, pero siempre entendiendo los mil escenarios que puede haber. Sobre todo, con retos como el Ultimate Aerial Obstacle Course, donde, entre otras proezas, los atletas persiguieron aviones Alpha Jet a más de 200 km/h, atravesaron una formación de 600 drones en forma de lata gigante de Red Bull sobre Dubái o completaron un eslalon entre los Alpes suizos.

"Detrás de cada proyecto hay muchísimo trabajo, y en ese sentido el equipo de Red Bull es de gran ayuda: permisos, estudios técnicos, seguridad, logística. Vemos un vídeo de dos minutos y parece que es algo que se hace en un fin de semana, pero la realidad es muy distinta", reivindica un atleta cerebral, como evidencia cuando se le hace una pregunta obligada: "¿Cómo se vive con el hecho de que algo pueda salir mal?".

Incluso aunque todo esté bien atado o el protagonista tenga una trayectoria tan amplia como la de Felix Baumgartner, suceden episodios trágicos como en el que perdió la vida el hombre que viajó hasta la estrafosfera, tambien con Red Bull como gran apoyo de la misión. El pasado 17 de julio de 2025, murió a los 56 años tras perder el control en un vuelo de parapente motorizado en Porto Sant’Elpidio (Italia).

"Como en cualquier deporte, siempre hay un riesgo. Lo que buscamos es minimizarlo al máximo: mucho entrenamiento, práctica en túnel de viento, estudio de escenarios y preparación para cualquier emergencia o malfunción", defiende el referente del wingsuit, un deporte muy joven, pero que ha ido construyendo una evolución y tradición rapidísima gracias al trabajo que en su día hicieron figuras tal que Patrick de Gayardon. El considerado como padre del wingsuit moderno falleció durante una prueba de vuelo en 1998.

Los participantes en el Red Bull Ultimate Aerial Obstacle Course, lanzados en catapulta. / JOERG MITTER / RED BULL

La creatividad por encima de todo

"Es parte del ADN de este deporte y del camino que nos ha traído hasta aquí", pone en valor un deportista que, pese a su vida elevada, tiene los pies en el suelo. Vuelve con su familia siempre que el calendario se lo permite. Le ayuda a desonectar y cargarse de energía.

Mientras el cuerpo aguante y la motivación siga ahí, puedes seguir volando. No sé si llegará a ser olímpico. Personalmente me interesa más la parte creativa y de proyectos que la competitiva Dani Román — Atleta Red Bull de 'wingsuit flying'

"Mientras el cuerpo aguante y la motivación siga ahí, puedes seguir volando. No sé si llegará a ser olímpico. Personalmente me interesa más la parte creativa y de proyectos que la competitiva", declara sobre el futuro de la disciplina que practica. Sus objetivos son los de alguien que quiere seguir haciendo lo que le gusta, que es volar. No quiere formar parte de una aristocracía. Al revés, quiere abrir camino para que más gente conozca y viva las mismas experiencias que forman parte de su imaginario.

"Es una sensación de libertad absoluta. De vuelo real. Es difícil de explicar con palabras, pero tienes una claridad mental muy especial durante esos segundos. Y al aterrizar, lo que queda es una mezcla de calma, gratitud y energía", resuelve en el albor de un 2026 que viene cargado de saltos nuevos, viajes y retos. Todo para cumplir con su máxima vital que traslada en una única respuesta libre, como es Dani Roman: "Disfruta de lo que haces. Si de verdad crees en algo, ve a por ello al 100%". Una sentencia que de alas.