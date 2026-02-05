Dani Carvajal contra Juancho Hernangómez: ‘Como cabras’, la película de Stephen Curry

Carvajal y Hernangómez se verán las caras el 13 de febrero. Será en la nueva película de los responsables de 'Las Guerreras K-Pop y Spider-Man: Cruzando el Multiverso' ya tiene fecha de estreno en España: en San Valentín. El mensaje de la película ha calado incluso en el mundo del deporte nacional, como demuestra el vídeo promocional en el que aparece Dani Carvajal, jugador del Real Madrid, hablando abiertamente de su amor por el baloncesto.

En esa conversación, Carvajal habla con Juancho Hernangómez, campeón del mundo con la selección española, para recordarle una idea clave: que el tamaño nunca debería ser un límite cuando se trata de aspirar a algo grande. Una frase sencilla, pero cargada de significado, que conecta directamente con el espíritu de la película.

Rugebol: baloncesto, lucha grecorromana y rugby

Ese mismo mensaje es el motor de 'GOAT: Como cabras', una historia protagonizada por Will, una cabra diminuta con ambiciones enormes. Su vida cambia cuando recibe una oportunidad irrepetible: formar parte de un equipo profesional de rugebol, un deporte extremo, físico y sin concesiones.

El rugebol está dominado por criaturas rápidas y poderosas, por lo que la llegada de Will no genera precisamente entusiasmo entre sus nuevos compañeros. Nadie cree que una cabrita pueda estar a la altura del desafío, pero eso no frena su determinación por demostrar que el talento no entiende de tamaño.

"Will es una pequeña cabra con grandes sueños que recibe una oportunidad única en la vida para unirse a los profesionales y jugar al rugebol, un deporte de alta intensidad, mixto y de contacto total dominado por los animales más rápidos y feroces del mundo. A los nuevos compañeros de equipo de Will no les entusiasma tener a una cabrita en su plantilla, pero Will está decidido a revolucionar el deporte y demostrar de una vez por todas que '¡los pequeños saben jugar!'", dice su sinopsis.

La participación de Curry

En la versión original, Stephen Curry será el único jugador de la NBA que prestará su voz a uno de los personajes, aunque no estará solo. El reparto incluye nombres muy conocidos del cine y la televisión, como David Harbour y Caleb McLaughlin (Stranger Things), Nicola Coughlan (Los Bridgerton) y Gabrielle Union.

Para el doblaje en España también se ha reunido un elenco muy variado, con actores como Leo Harlem, Álex González y Ana Jara, además de creadores de contenido como Misho, Laura Pastor y Hermoti. A ellos se suma el propio Juancho Hernangómez, que participa dando vida a uno de los personajes.