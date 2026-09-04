Dani Arce salvará al 'invisible' atletismo español en las finales de la Diamond

El atletismo vivirá el primero de los dos fines de semana de grandes emociones, primero con las finales de la Diamond League en doble jornada el viernes y el sábado en uno de los escenarios más icónicos de este deporte como el estadio Rey Balduino de Bruselas (lo siguiente será el 'Ultimate' en Budapest). La reunión se llama Ivo van Damme, en recuerdo del bimedallista olímpico belga que murió con 22 años en 1976 en un accidente de tráfico.

La pista en la que batieron el récord mundial de 10.000 metros el marroquí Salah Hissou, el keniano Paul Tergat y el etíope Kenenisa Bekele tan solo verá un atleta español en competición, además de Lorea Ibarzabal como liebre del 1.500. Se trata del burgalés Dani Arce en 3.000 metros obstáculos, prueba en la que es el undécimo del ranking mundial y en la que viene de lograr una amarga y meritoria cuarta plaza en los Europeos de Birmingham.

Con Ana Peleteiro, Esther Guerrero y Marta Pérez con su reciente maternidad, el 'desaparecido' triplista hispanocubano Jordan Díaz, Adri Ben y Mariano García sin dar con el punto de forma ideal al aire libre, y Yulenmis Aguilar y Marta García lesionadas hasta comienzos del verano, la realidad es que hay poco más. Jaël Bestué no participó demasiado en la Diamond y David Barroso empezó muy tarde. Y claro, aquí no hay marcha.

Dani Arce, solo ante el peligro / EFE

Si a ello se une que la Federación Española insistió a sus relevistas para que estuviesen a tope en los World Relays de Gaborone (el 4x400 femenino renunció al 'Ultimate' del próximo fin de semana en Budapest), no extraña esta pírrica presencia española en esta doble sesión en la que podrían caer más récords mundiales tras los logrados en Zúrich por el brasileño Alison dos Santos en 400 vallas (45.80) y la estadounidense Masai Russell en 100 vallas (12.09).

Duplantis y Karalis, cara a cara el viernes

El pertiguista Armand Duplantis sigue siendo la gran estrella mundial del atletismo y su aura es aún más potente por la presencia de un gran rival como 'Manolo' Karalis. El sueco viene de saltar 6,25 en Zúrich y el heleno hizo récord nacional con 6,20, tras lo cual ambos intentaron superar los 6,32 metros para batir por un centímetro el récord mundial de 'Mondo'. No lo lograron, pero el espectáculo fue mayúsculo y este viernes se repetirá.

Otro atractivo será Jakob Ingebrigtsen. Lesionado hasta agosto en el tendón de Aquiles, el noruego emergió en Birmingham para colgarse el oro europeo en 1.500 y correrá por una invitación del mitin, cuya directora es la mítica exvelocista belga Kim Gevaert. Eso sí, lo tendrá crudo contra la armada estadounidense (Hobbs Kessler, Cole Hocker, Ethan Strand y Yared Nuguse), el australiano Cameron Myers, el keniano Timothy Cheruiyot o el alemán Robert Farken.

Jakob Ingebrigtsen está de vuelta / EFE

Más duelos. La estadounidense Chase Jackson contra la neerlandesa Jessica Schilder en peso, el campeón olímpico y europeo griego Miltiadis Tentoglou contra todos en longitud, la estadounidense Valarie Sion (Allman de soltera) como gran favorita en disco o la campeona continental eslovaca Emma Zapletalova contra la estadounidense Anna Cockrell en 400 vallas.

Ojo con el 'showman' italiano Gianmarco Tamberi en altura tras sus oros en el Europeo y en los Mediterráneos. Los 100 masculinos se presentan abiertos, con ocho atletas por debajo de 9.94 este año y con el jamaicano Oblique Seville, el sudafricano Gift Leotlela o el colosal 'blanquito' australiano Lachlan Kennedy en liza. Y en 3.000 obstáculos, emoción con la keniana Faith Cherotich, la ugandesa Peruth Chemutai y la tunecina Marwa Bouzayani (oro en los Mediterráneos).

Gianmarco Tamberi, un competidor extraordinario / EFE

El plusmarquista mundial lituano Mykolas Alekna querrá vengar su derrota europea en disco a manos del esloveno Kristjan Ceh, el keniano Emmanuel Wanyonyi y el canadiense de origen sudanés Marco Arop son favoritos en la 'guerra' del 800, la senegalesa Saly Sarr y la cubana Leyanis Pérez-Hernández se batirán en triple, el plusmarquista universal estadounidense Ja'Kobe Tharp es el icono de los 110 vallas y las etíopes Likina Amebaw y Freweyni Hailu destacan en 5.000.

Werro y Bol, a por el récord de Kratochvilova

El 800 femenino ha sido la prueba del año, con un espectacular duelo a tres entre la suiza Audrey Werro (oro en Birmingham y tercera de la historia), la británica Keely Hodgkinson (plata y sexta de siempre) y la exvallista neerlandesa Femke Broeders-Bol (bronce continental y novena de la historia). La helvética y la 'oranje' volverán a verse las caras en Bruselas, con el histórico récord mundial de Jarmila Kratochvilova amenazado (1:53.28 en 1983).

Audrey Werro y Femke Broeders-Bol volverán a verse las caras en Bruselas / EFE

Los 100 vallas ofrecerán un excitante duelo entre la nueva plusmarquista mundial estadounidense Masai Russell (12.09) y la destronada nigeriana Tobi Amusan (12.12). Ese enfrentamiento no se producirá en unos 400 vallas masculinos que cerrarán las finales, ya que el nuevo 'rey' brasileño Alison dos Santos (45.80) no tendrá enfrente esta vez al segundo más rápido de siempre, el noruego Karsten Warholm. En las dos pruebas podría 'caer' otro récord del mundo.

En 3.000 obstáculos estará el burgalés Dani Arce (8:11.04 este año y 8:08.45 como marca personal), con el bicampeón olímpico marroquí Soufiane El Bakkali como favorito y los kenianos Edmund Serem y Simon Koech como rivales (se echará de menos al alemán Frederik Ruppert). La madrileña Lorea Ibarzabal será la segunda liebre en unos 1.500 en los que destacan la australiana Jessica Hull, la etíope Birke Haylom y la campeona europea británica Georgia Hunter Bell.

Soufiane El Bakkali (derecha) está marcando una época / DIAMOND LEAGUE

La intratable china Ziyi Yan es la rival a batir en jabalina (71,74 este año con 18 años), el italiano Leo Fabbri retará al jamaicano Rajindra Campbell y a los estadounidenses Joe Kovacs y Jordan Geist en peso, el italocubano Andy Díaz tratará de imponer en triple los colosales 18,15 que logró en Birmingham y la estadounidense Hana Moll es favorita en pértiga, donde Sebastian Coe sigue 'robando' a los espectadores que puedan ver competir a la rusa Polina Knoroz (4,83 este año).

La dominicana Marileidy Paulino es la mejor en 400 lisos sin olvidar a la emergente estadounidense Aaliyah Butler, la plusmarquista mundial Yaroslava Mahuchikh viene de ser cuarta en Zúrich con victoria de la australiana Nicola Olyslagers, el esrilanqués Rumesh Tharanga Pathirage sigue campando a sus anchas en jabalina y en 100 femeninos destacan la polémica estadounidense Sha'Carri Richardson y la 'gemela' jamaicana Tina Clayton.

Sha'Carri Richardson contra Tina Clayton, este domingo en Bruselas / DIAMOND LEAGUE

En 5.000 masculinos el 'cuento' ha cambiado radicalmente y son favoritos los estadounidenses Grant Fisher, Nico Young y Graham Blanks frente al bahreiní Birhanu Balew y al keniano Jacob Krop, en 200 el botsuano Letsile Tebogo tratará de mantener a raya al sudafricano Sinesipho Dambile y al estadounidense Kenneth Bednarek y, por último, la italiana Larissa Iapichino quiere seguir mandando en longitud.