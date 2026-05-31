Dani Arce, solo ante el peligro en la Diamond League de Rabat

Tras las dos primeras citas en tierras chinas (Shanghai y Xiamen), la Diamond League cambia este domingo de continente con la disputa de su tercera etapa en Rabat antes de iniciar el periplo por las reuniones más emblemáticas en el continente europeo con la Golden Gala de Roma el próximo jueves como punto de inicio.

Con Sebastian Coe al frente de World Athletics, la histórica Golden League que impulsó el italiano Primo Nebiolo se ha convertido en un sinfín de reuniones en las que no suelen enfrentarse los mejores. Y es que precisamente el objetivo que se perseguía es lo que no se está consiguiendo con el británico.

La participación española se reducirá a Dani Arce en su debut al aire libre esta temporada en 3.000 metros obstáculos. El burgalés, quinto en el Europeo de Roma'24, buscará este mes de agosto en Birmingham al menos revalidar el bronce que logró en Múnich en 2022 (fue quinto en Roma hace dos años).

Soufiane El Bakkali, un obstaculista extraordinario / EFE

El discípulo de Roberto Cejuela (experto en la preparación de triatletas) cerrará la cita a eso de las 20.46 horas en una prueba en la que estará el gran ídolo del atletismo marroquí. Se trata de Soufiane El Bakkali (7:56.68 como marca personal), dos veces campeón olímpico y mundial. Ojo también al alemán Frederik Ruppert (8:01.49).

Estrellas masculinas

Tras debutar en Xiamen con una tercera plaza (21.41), el estadounidense Ryan Crouser tratará de ir dando pasos adelante en un lanzamiento de peso en el que ostenta el récord mundial con 23.56. Sus grandes rivales serán sus compatriotas Joe Kovacs en su 'estreno' (23,23 como marca personal) y Jordan Geist (21,81 este año), el italiano Leo Fabbri (22,50) y el jamaicano Rajindra Campbell (22,34).

Con el hispanomarroquí Mohamed Attaoui en plena fase de carga de cara al verano, los 800 se presentan abiertos con el debut del keniano Emmanuel Wanyonyi y sus asombrosos 1:41.11 como marca personal. Se verá las caras con el irlandés Mark English (1.43.85 este año) y con los también debutantes Gabriel Tual (francés, 1:41.61) y Marc Burguin (británico, 1:42.29), sin olvidar al belga Eliott Crestan (1.42.43 como mejor marca) ni al estadounidense Donavan Brazier (1:42.16).

Ryan Crouser es siempre un espectáculo / EFE

En los 400 lisos se enfrentan cinco atletas con marcas inferiores a 44 segundos, con los estadounidenses Quincy Hall (43.40) y Jacory Patterson (43.85), el campeón europeo británico Matthew Hudson-Smith (43.44) y el sudafricano Zakithi Nene (43.76) al mando. En jabalina, el sorprendente esrilanqués Rumesh Tharanga Pathirage (89,37 este año) ya se atreve a retar al alemán Thomas Röhler (93,90 de marca personal) y al granadino Anderson Peters (93,07).

En 200, el botsuano Letsile Tebogo con sus estelares 19.46 como mejor marca correrá junto al sudafricano Sinesipho Dambile (19.77 en 2026), al debutante estadounidense Kenneth Bednarek (19.57), al canadiense André de Grasse (19.62 y 19.87) y al jamaicano Bryan Levell (19.64 y 19.93). El estadounidense Yared Nuguse regresa en 1.500 (3:27.80), frente al francés Habz (3:27.49), al luso Isaac Nader (3:29.37), al keniano Festus Lagat (3:29.03) y al noruego Nordas (3:29.47).

Figuras femeninas

También tiene el récord universal en altura Yaroslava Mahuchikh con 2,10 metros. La de Dnipró debuta al aire libre tras su oro bajo techo en el Mundial de Torun y se verá las caras con la australiana Eleanor Patterson (2,02 de marca personal), con la emergente serbia Angelina Topic (1,98) y con la irregular estadounidense Vashti Cunningham con 2,02 como mejor registro de siempre.

La estadounidense Katie Moon estará en pértiga (líder del curso entre las inscritas con 4,75), especialidad en la que Sebastian Coe sigue privando al atletismo de disfrutar con la rusa Polina Knoroz (4,80 este año). La vuelta de la británica Laura Muir alumbra los 1.500 (3:53.37 de marca personal, cuarta europea de siempre), con la etíope Freweyni Hailu (3:54.16) y la gala Agathe Guillemot (3:56.69). En 100 vallas destaca la nigeriana Tobi Amusan (12,28 este año y 12.12 como récord universal).

Valarie Sion es la mejor discóbola del planeta / EFE

Por lo demás, la estadounidense Valarie Sion (Allman como soltera) es la favorita en el disco (73,10 este año), su compatriota Anne Cockrell en 400 vallas sin Bol ni McLaughlin (51.87), la etíope Nigist Getachew en unos abiertos 800 (1:58.79) y la jamaicana Tina Clayton en 100 (10.76 como mejor marca). Sin Shericka Williams, los 200 enfrentarán a la bahameña Shaunae Miller-Uibo (22.04 este año) y a las estadounidenses Cambrea Sturgins (21.93) y McKenzie Long (21.83 de marca personal).