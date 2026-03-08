Dan Bradbury se lleva la victoria en el Joburg Open en un final desconcertante

El británico Dan Bradbury lograba repetir victoria en el Joburg Open (-17) después de imponerse en un ajustado final en la que el resto de contendientes no estuvieron acertados en los dos hoyos finales poniendo en bandeja el triunfo al inglés, que ya se había impuesto en el mismo torneo del DP World Tour en 2022.

Hennie du Plessis parecía estar en disposición de llevarse el triunfo tras los primeros nueve hoyos con tres golpes de ventaja, pero justo cuando el grupo perseguidor se acercaba, cedió tres golpes en el 15 y el 16, quedando fuera de la contienda.

Casey Jarvis, quien buscaba unirse a un grupo de élite de jugadores con tres victorias consecutivas en torneos del DP World Tour, se adelantó en el final, pero hizo un doloroso bogey en el 17 antes de fallar un putt para birdie en el último, lo que habría llevado el torneo al play-off.

Todos fallan y Bradbury lo aprovecha

Brandon Robinson Thompson también lo tenía todo a favor ya que había llegado al último hoyo con un golpe de ventaja, pero necesitó tres putts para terminar junto a Jarvis con 16 bajo par y dejar todas las opciones a Bradbury.

El británico estaba en la calle del 18 contemplando todo lo que sucedía por delante cuando su compatriota inglés hizo bogey en el último, dándole una ventaja de un golpe, pero se pasó del último green y puso más emoción al torneo que no parecía todavía decido. Sin embargo, realizó un impresionante golpe de recuperación para finalizar con un par que selló su tercer triunfo en el DP World Tour y su segundo en el Houghton Golf Club.

"Suena bastante bien", dijo Bradbury. "Pensé que lo había perdido en los primeros nueve hoyos, tuve muchísimas oportunidades y simplemente no aproveché ninguna”, dijo. "Se siente muy bien haberlo logrado en los últimos nueve hoyos; probablemente no me lo esperaba porque Hennie estaba jugando tan bien, pero sí, se siente increíble", dijo un tanto sorprendido por ser el ganador.

El mejor español en la clasificación fue Adrián Otaegui, que juega bajo la bandera de los Emiratos Árabes, para finalizar en la sexta plaza (-12).