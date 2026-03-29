El culturismo natural, entre controles antidopaje con polígrafos y análisis de orina: "Hace 10 años, no nos quedaba otra que competir en federaciones de ciclados"

La federación más prestigiosa de culturismo natural a nivel mundial aterriza en España. La OCB (Organización de Cuerpos de Competición) es la federación de culturismo natural más grande del mundo, que produce más de 130 eventos anuales de culturismo natural con controles antidopaje y una reputación ganada por su gestión y su profesionalidad con los controles a los atletas que se suben a la tarima: su objetivo es garantizar unas condiciones de competencia equitativas sin uso de sustancias anabolizantes.

Todos los competidores son evaluados antes de participar, y todos los ganadores amateurs y profesionales son sometidos a controles antidopaje, con polígrafo obligatorio (con posibilidad de realizar polígrafos sorpresa durante el año), análisis de orina y una lista clara de sustancias prohibidas. Después de su éxito contrastado durante años en Estados Unidos y con una estructura internacional consolidada, OCB llega a España con el objetivo de llevar al culturismo natural al siguiente nivel y darle el protagonismo que merecen sus atletas.

David Novellas (@davidalfallo), socio y cofundador de OCB Spain junto a Dani Postigo (@dpostigo91), expresa en SPORT su entusiasmo con este proyecto con un claro valor añadido: "En España ahora mismo hay dos federaciones de culturismo natural, que tienen sus polémicas por el tipo de controles o por el número de controles. Nosotros utilizamos el polígrafo y el análisis de orina con laboratorios de la WADA, de la Agencia Mundial Antidopaje, cosa que no sucede en con ninguna otra".

Más allá de vuestra preocupación por ser tan estrictos con los controles antidopaje, ¿qué os diferencia de otras federaciones?

Nosotros llegamos con premios económicos para los atletas en metálico, es decir, la cantidad que salga anunciada será la cantidad que va a llegar al atleta al bolsillo. Llegamos con patrocinios directos para los atletas que estén en el podio, desde marcas de suplementación, gimnasios, marcas de ropa, marcas de bañadores o bikinis de competición. Con lo cual, como estamos cubriendo todas las necesidades del atleta durante el próximo año, lo que va a permitir esto es facilitarle esta vida.

A nivel de competiciones en España, hay un calendario establecido de las competiciones que vais a hacer, ¿o depende del recibimiento entre los atletas y las distintas categorías que vais a poder llevar?

Ya tenemos prácticamente el 25% de las inscripciones cubiertas, en este sentido estamos muy contentos, porque todavía no hemos anunciado ni los premios ni los beneficios de competir aquí y ya la gente está recibiendo una acogida brutal. El campeonato se va a realizar en Terrassa el fin de semana del 5 y 6 de septiembre, y la verdad que la acogida ya está siendo espectacular, desde el recibimiento en redes que estamos teniendo, como gente que nos está escribiendo para formar parte del proyecto.

"El culturismo natural hace 10 años no existía, a los culturistas naturales no nos quedaba otra que competir en federaciones de ciclados, así de claro" David Novellas — Socio y cofundador de OCB Spain

El culturismo natural está creciendo muchísimo en España, aunque todsvía existe una barrera inexpugnable respecto al culturismo no natural y el culturismo que vemos en el Mister Olympia o en la IFBB Pro. ¿Es posible revertir esta tendencia?

Creo que a nivel de deporte el culturismo natural está creciendo de una manera increíble, hasta el punto que no nos hacemos la idea aquí desde España. A nivel nacional lo que hemos visto es que el culturismo natural hace 10 años no existía, a los culturistas naturales no nos quedaba otra que competir en federaciones de ciclados, así de claro, y pasar desapercibidos, excepto algunos portentos genéticos que pese a competir sin igualdad de condiciones destacaban, como es por ejemplo el caso de Kevin Hernández, campeón del mundo.

Kevin Hernandez, campeón del mundo de culturismo natural y parte del proyecto OCB Spain / @kevinhernandeznb

La competición de culturismo no es un deporte, esto es así, es un show, es un entretenimiento. Precisamente esta es la visión que tenemos, un poco la visión que se instaló hace bastantes años ya en la UFC, con mayor presencia de los atletas naturales en marcas, dándole importancia y dándole visibilidad al atleta, y todo lo que vamos a recibir a nivel de ingresos va destinado por y para el atleta.

Los atletas naturales acuden a vosotros en busca de esta "protección" para sentir que pueden competir de forma natural sin sentirse juzgados por el público que les acusa de usar química?

Lo dicho, esta federación está hecha por atletas y para los atletas. Muchas de las ideas que hemos trasladado a esta federación y con las cuales estamos arrancando, sobre todo a nivel de anti-doping, las hemos sacado hablando con muchísimos de ellos. Nuestro discurso es claso: máxima calidad en los controles. ¿Cuáles son los controles que más tiempo abarcan? Los controles de orina. ¿Cuáles son los mejores laboratorios para poder hacer estos controles? Los laboratorios de la WADA, los de la Agencia Mundial Antidopaje, avalados por ellos. Son los que detectan más sustancias durante más tiempo y demás.

Derek Lunsford, el vigente campeón del Mr. Olympia (culturismo no natural) / dereklunsford_

¿Hay maneras de esquivar ciertas sustancias en un control de orina?

Sí, pero las detectamos mediante un polígrafo. Pese a lo que todo el mundo puede decir, el polígrafo lo ven como algo de Sálvame y demás, incluso en otra federación que utiliza el polígrafo, ha habido mucha polémica, pero nosotros traemos el polígrafo validado, con técnicas validadas, con una empresa que se dedica a esto. Nuestro lema es claro: calidad por encima de hacer cuantos más controles mejor.

¿Qué mensaje te han transmitido los atletas, o cuáles son las dudas o las preocupaciones que más han surgido al conocer este proyecto?

Algo que extraña mucho a los atletas de otras federaciones es: "oye, soy campeón del mundo y ni siquiera me han compartido una foto en Instagram, esto es lo máximo que me han dado". Para nosotros el protagonista es el atleta, la persona que recibe premios es el atleta. Y a nivel de antidoping, que evidentemente es una de las cosas que más les preoucupa, para ser consciente que están en igualdad de condiciones. Hasta ahora, los controles que se pasaban en España no estaban en laboratorios de la WADA, no eran con los métodos adecuados y demás.

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Entonces, al dar nosotros este valor añadido, en el tema de los controles y en la perspectiva de lo que es el atleta, y en los premios económicos y los tipos de premios que damos a los ganadores, conseguimos lo que el atleta quiere y necesita.