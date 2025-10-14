Cuenta atrás para la gran final del Campeonato de España de Park

Falta un mes para que Málaga se convierta en el epicentro del skateboarding nacional. Los próximos 14 y 15 de noviembre, la capital andaluza acogerá la gran final del Campeonato de España de Park, el cierre de temporada de las Iberdrola Skate Series 2025, una liga que ha recorrido toda España reuniendo a los mejores skaters y a los grandes talentos emergentes del país.

Durante dos días, el skatepark de Málaga será testigo del nivel más alto del skateboarding español en modalidad de park. La cita reunirá a los y las mejores riders clasificados a través de las pruebas autonómicas y nacionales celebradas a lo largo del año, además de una categoría Sub-12 Open que promete descubrir a la próxima generación de skaters.

La cita reunirá tanto a las principales figuras femeninas y masculinas del panorama nacional como a jóvenes promesas que ya han demostrado su nivel en competiciones internacionales. Sobre el park malagueño se darán cita deportistas de la talla de Egoitz Bijueska, reciente ganador de la World Cup de Roma 2025 y campeón en La Nucía, última parada de park de las Iberdrola Skate Series; Izei Villacorta, vencedor de las dos pruebas de vert del verano; la skater olímpica Julia Benedetti, que ha representado a España en Tokio 2020 y París 2024; y Naia Laso, tercera en los World Skate Games 2024 y séptima en los Juegos Olímpicos de París, entre otros grandes nombres que completan un cartel de máximo nivel para cerrar la temporada por todo lo alto.

Además del título nacional, estará en juego un prize pool de 10.000 €, que se repartirá a partes iguales entre las categorías absolutas masculina y femenina, reafirmando el compromiso de las Iberdrola Skate Series con la igualdad y la equidad en el deporte. Los y las finalistas competirán por un puesto en el podio y por formar parte de la historia del skate español.

Con esta última parada, las Iberdrola Skate Series 2025 cierran una edición marcada por la proyección del talento nacional, la consolidación de nuevas sedes y el crecimiento del skateboarding femenino y juvenil en España. Málaga pondrá el broche final a una temporada llena de estilo, progresión y convivencia sobre la tabla.

La organización ha publicado ya los horarios provisionales del evento, así como los horarios de apertura del skatepark en los días previos para los entrenamientos oficiales, disponibles a través de LiveHeats, la plataforma oficial del circuito.