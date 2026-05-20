GOLF
Cuatro jugadores del ‘Hall of Fame’ del golf, entre las grandes atracciones del Trofeo Hassan II en Rabat
Txema Olazábal es uno de los míticos nombres que compiten en el torneo del PGA Tour Champions junto a Vijay Singh, Colin Montgomerie y Ernie Els
El Trofeo Hasan II de golf arranca oficialmente su edición número 50 este jueves en el recorrido del Royal Dar Es Salam, en Rabat (Marruecos) con algunas de las grandes estrellas del golf senior, que acuden a esta cita especial, en su cuarto año consecutivo que acoge la competición norteamericana.
Un plantel extraordinario de jugadores internacionales, entre los que se encuentran dos figuras clave en la historia del golf español como el malagueño Miguel Ángel Jiménez y el vasco Jose Maria Olazábal, dos de los grandes reclamos del torneo y con un Jiménez que se siente como en casa, y además defensor del título conseguido en 2025.
El PGA TOUR Champions tiene marcado este torneo en el que será el décimo evento de la temporada 2026. El Royal Golf Dar Es Salam, un campo par 73 de 7329 yardas, será la sede del torneo de 54 hoyos, que se disputará de jueves a sábado.
66 participantes
Entre los 66 participantes se encuentran cuatro miembros del Salón de la Fama del Golf Mundial, con el de Hondarribia Txema Olazábal(2009) como uno de los elegidos.
Además también estarán Vijay Singh (1991), Colin Montgomerie (1997) y Ernie Els (2008). Singh, Montgomerie y Els son campeones del Trofeo Hassan II y forman parte de la historia de este torneo, que conecta cinco décadas de golf de campeonato en Marruecos.
El vigente campeón, Miguel Ángel Jiménez, regresa con el objetivo de convertirse en el primer bicampeón en la era del PGA TOUR Champions de este torneo, y en el tercer jugador en los 50 años de historia del evento en ganar en años consecutivos.
Un logro que tiene otro español como Santiago Luna, en las ediciones de 2002 y 2003 cuando pertenecía al DP World Tour, y el ya desaparecido Payne Stewart, en los años 1992 y 1993.
El Trofeo Hassan II es un evento conjunto con el Ladies European Tour (LET), que compite en la 29.ª Copa Lalla Meryem en el Campo Azul del Royal Golf Dar Es Salam.
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