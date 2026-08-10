Cuatro estrellas y un 'rey' en duda en los Europeos de París

Las piscinas del Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris, tras acoger la natación artística, coloca ahora los carrillas para dar paso a la natación de los Campeonatos de Europa 2026. Una cita que congregará a varios de los grandes nombres de este deporte, medallistas olímpicos y campeones mundiales, con gran parte de los focos puestos en el local Léon Marchand.

El galo encabeza una potente delegación francesa que cuenta en sus filas con otras opciones de medalla como Beryl Gastaldello o Maxime Grousset aunque llega con dudas sobre su estado físico después de lesionarse en los aductores hace un mes en los campeonatos nacionales. El ganador de cuatro oros en los Juegos de París 2024 ya decidió no participar en los europeos de 2022 y 2024 por lo que la presente edición supondría su debut en el campeonato continental.

Leon Marchand ganó cuatro oros en los Juegos de París / EUROPA PRESS

Marchand ya ha confirmado que participará en el campeonato después de que las pruebas médicas mostraran que la lesión era una distensión leve y la Federación Francesa le diera el visto bueno, aunque solo participará en los 200 metros mariposa y los 400 metros libres renunciando a los 200 y 400 estilos. "Esta decisión ha sido difícil. Estoy decepcionado por todas las personas que vinieron a verme. En crol y en mariposa, puedo hacer cosas divertidas, pero en braza no sentí que fuera lo suficientemente sólido", explicó la estrella francesa.

Veteranos incombustibles

El campeón francés competirá en protagonismo con la sueca Sarah Sjöström, que regresó a la competición el pasado mes de abril después de su baja por maternidad que la ha apartado de la competición algo más de un año. Seis veces medallista olímpica y diecisiete veces campeona europea de piscina larga es la gran referente de la delegación sueca y parte como gran favorita en los 50 m mariposa, así como en el 50 m libre, prueba a la que llega como la única europea en bajar de los 24 segundos esta temporada.

Sarah Sjostrom, en una imagen de archivo / KIYOSHI OTA / EFE

De hecho, uno de los grandes alicientes pasa por ver si la veterana nadadora de Estocolmo puede recuperar la plusmarca en esta prueba que rebajó primero la estadounidense Kate Douglass, con un 23.59 durante la Pro Swim Series de Indianápolis en junio de 2026 y poco después Gretchen Walsh en el Trofeo Sette Colli de Roma (23.55).

Otro de los nombres que acaparará la atención será Adam Ramsay-Peaty, quien liderará una potente selección británica de 36 nadadores que llega de competir en los Juegos de la Commonwealth. El tres veces campeón olímpico, al igual que Sjöström, es uno de los veteranos del panorama internacional a sus 31 años. A la cita en París llega como el gran favorito en los 50 y 100 braza, pruebas a las que llega como campeón nacional, y es una de las bazas en el 4x100 estilos británico.

Con una delegación de 48 nadadores, la más amplia hasta el momento en un Europeo fuera de sus fronteras, aterriza Italia en París, liderada por Simona Quadarella, campeona mundial de 2024 y poseedora del récord europeo de los 800 metros estilo libre, donde es la clara candidata al oro. En su programa tiene previsto nadar también en los 400 libres, donde ha conseguido en los pasados campeonatos de Italia su segunda mejor marca de siempre (4:03.59); así como en los 1.500 libres, donde es también favorita al título. La romana se ha impuesto en las tres pruebas tanto en los nacionales como en el prestigioso Trofeo Settecolli celebrado a finales de junio.

Popovici, en una imagen de archivo / HIROSHI YAMAMURA / EFE

Otro de los nadadores a seguir será David Popovici que se presenta a esta cita en un gran momento de forma, quizás el mejor desde su explosión en 2022 cuando solo tenía 17 años. En París aspira a ganar su tercer título continental consecutivo tanto en los 100 libres como en los 200 libres, prueba a la que se presenta con la mejor marca mundial del año (1:44.48), conseguida en la reunión de Sette Colli de Roma.