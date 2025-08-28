Cuatro españoles, este jueves en Zürich en la gran final de la Diamond

La Diamond League 2025-26 echa el cierre este jueves en el emblemático estadio Letzigrund con una Weltklasse que vivió este miércoles finales de concursos con el ídolo local SImon Ehammer (ganó la longitud con 8,32) eclipsando al icónico pertiguista sueco Armand Duplantis (se impuso con 6,00 a la primera, misma marca que el griego Karalis).

Ahora llega el turno de las carreras, con la presencia de cuatro atletas españoles en Zürich: Mohamed Attaoui opta a la victoria final en 800, Quique Llopis buscará esa marca que vale muy cercana a los 13 segundos en 110 metros vallas, Dani Arce estará en 3.000 metros obstáculos y Marta García estrenará en las siete vueltas y media su asombroso récord de España de 5.000 metros.

Attaoui ha sido de largo el mejor español en esta Diamond con su victoria en París, su segunda plaza en Oslo y la tercera en Lausana. Enfrente tendrá a una nómina de enorme nivel que encabeza el keniano Emmanuel Wanyonyi, el canadiense Marco Arop y los estadounidenses Josh Hoey y Bryce Hoppel. Si ganase, abriría las puertas del Mundial a Pablo Sánchez-Valladares por la plaza extra.

Noah Lyles en el vigente campeón mundial de 100, 200 y 4x100 / EFE

El valenciano Quique Llopis parte con la peor marca personal (13.09 junto al jamaicano Bennett) y la peor del año (13.16) en 110 metros vallas en un curso en el que se ha mostrado muy solvente, pero le ha faltado una pizca de suerte. No pudo correr la final del Europeo bajo techo por unas molestias en el calentamiento y el viento anuló sus colosales 12.98 en los Nacionales de Tarragona. Enfrente estarán el estadounidense Cordell Tynch (12.87 este año) y el sorprendente nipón Rachid Muratake (12.92).

Con 8:08.45 como marca personal y 8:10.58 este año, el burgalés Dani Arce volverá a buscar una carrera ideal para acercarse más al récord nacional de Fernando Carro (8:05.69). El vigente medallista de bronce europeo se medirá al alemán Frederik Rupppert (8:01.49), al etíope Abrham Sime (8:02.36 es su récord personal) y al marroquí Ben Yazide (8:06.44) en una carrera muy abierta.

Por último, Marta García llega a tope tras rebajar en 10 segundos su récord español en las 12 vueltas y media (14.33.40) y este jueves correrá los 3.000, una prueba en la que ya rozó la plusmarca española de Marta Domínguez con 8:28.80 (se ha quedado a 52 centésimas). La gran favorita es la etíope Hirut Meshesha, quien ha corrido este año en 8:22.72.

La prodigiosa neerlandesa correrá los 400 metros vallas / EFE

La pléyade de estrellas en el Letzigrund es inacabable. Empecemos por los concursos, con Hamish Kerr en altura, Mykolas Alekna, Matthew Denny, Valarie Allman y Laulauga Tausaga en disco, Andy Díaz, Pedro Pichardo, Leyanis Pérez Hernández y Liadagmis Povea en triple (lástima de las ausencias de Ana Peleteiro y Jordan Díaz), Julian Weber, Neeraj Chopra y Adriana Vilagos en jabalina.

Vayamos con las carreras. Trayvon Brommell y Julien Alfred correrán los 100 lisos, Grace Stark, Tonea Marshall y Ackera Nugent en 100 vallas, el vigente tricampeón universal Noah Lyles y McKenzie Long estarán en 200, Jacory Patterson y Marileidy Paulino en 400 lisos, Karsten Warholm y Femke Bol en 400 vallas, Georgia Hunter Bell y Audrey Werro en 800, Azzedine Habz, Yared Nuguse, Phanuel Koech, Niels Laros, Jessica Hull y Birke Haylom en 1.500 para completar con Biniam Mehary y Jimmy Gressier en 3.000.