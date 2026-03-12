¿Cuánto dinero gana Duplantis cada vez que bate el récord del mundo de salto de pértiga? El premio de la World Athletics por superar su propia marca

Aunque sigue siendo muy joven, el atletismo tiene a una figura clarísima desde hace cierto tiempo. Se trata del saltador de pértiga sueco de origen estadounidense, Armand Duplantis, que cada cierto tiempo asalta las portadas de los medios deportivos al romper su propio récord mundial.

Ha pulverizado su propia marca en 15 ocasiones y este 2026 es la cuarta vez que lo hace, demostrando que es un superdotado a la altura de los deportistas más grandes de cualquier disciplina, con una marca de 6,31 metros. En esta ocasión, el hito ha llegado desde el l 'Mondo Classic' de Uppsala.

Viendo su impresionante capacidad para superar sus propios límites, muchos se preguntan si no sería capaz de registrar una marca imbatible en muchísimo tiempo en lugar de ir aumentando progresivamente el récord. Aunque no existe una respuesta definitiva lo más seguro es que al menos sí que sería capaz de aumentar la cifra más allá del centímetro a centímetro, aunque económicamente no le sale a cuenta.

El premio por superar el récord del mundo

Duplantis ha optado por ir superándose progresivamente en cada campeonato que disputa, empezando su camino en febrero de 2020 en Polonia, con un registro de 6,17 metros.

Así, el hecho de que haya tardado cinco años en establecer esos 14 centímetros de más responde únicamente a motivos económicos: la World Athletics, el organismo oficial de atletismo, da un premio de 100.000 dólares de premio a los atletas que sean capaces de romper un récord mundial, aunque no específica por cuánto.

Así, Duplantis ha elegido ir superándose poco a poco para ir acumulando más bonificaciones, a la vez que más ocasiones en la primera página, algo que sus patrocinadores, como Puma o Red Bull, seguro que agradecen.

La operación es fácil: si dan 100.000 dólares por marca superada y el sueco lo ha hecho en 15 ocasiones, el resultado ayuda a entender por qué ha preferido este método de competir. En total, ha sumado ya 1,5 millones de dólares.