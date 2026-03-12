El CSIO Barcelona y Tennium se alían para impulsar el crecimiento del concurso de saltos ecuestres más importante de España

La Fundación Real Club de Polo de Barcelona y Tennium han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar el crecimiento del CSIO Barcelona (Concurso de Saltos Internacional Oficial), la competición internacional de salto más importante que se celebra en España y una de las citas más emblemáticas del calendario ecuestre mundial.

La alianza, activa desde enero de 2026 y firmada inicialmente para la edición de este año con posibilidad de renovación, une la trayectoria organizativa de una institución histórica de la ciudad con la experiencia de Tennium en el desarrollo de grandes eventos deportivos. El objetivo es seguir reforzando el posicionamiento internacional del CSIO Barcelona y elevar la experiencia que el concurso ofrece a público, invitados y marcas.

“El CSIO Barcelona forma parte del ADN deportivo del Real Club de Polo y de la propia ciudad”, señala Santiago Mercé, presidente del CSIO Barcelona. “La colaboración con Tennium nos permite incorporar la experiencia de un equipo con un amplio recorrido en la gestión de grandes eventos deportivos internacionales y seguir impulsando la evolución del concurso desde el punto de vista organizativo. Nuestro compromiso es preservar la esencia y la tradición del CSIO Barcelona, al tiempo que continuamos generando nuevas oportunidades de desarrollo para el evento, sus patrocinadores y el público”.

Imagen del acto de la firma del acuerdo entre CSIO y Tennium / RCPB

“Esta colaboración es una oportunidad para seguir fortaleciendo el CSIO Barcelona desde un modelo basado en la coordinación y la profesionalización”, afirma Juan de Dios Aguirre, socio y CCO de Tennium. “Nuestro objetivo es acompañar el crecimiento del evento en ámbitos clave como el patrocinio, la hospitalidad y la experiencia del público, siempre respetando la identidad y la historia que hacen del CSIO Barcelona una competición única”.

En este marco, la colaboración se centrará en áreas estratégicas del evento como patrocinio, hospitality y fan zone, donde Tennium aportará su experiencia para potenciar el desarrollo comercial del concurso, reforzar su propuesta de hospitalidad premium y seguir evolucionando la experiencia que viven tanto las marcas como los espectadores.

Además de estas áreas principales, Tennium ofrecerá apoyo al equipo organizador en ámbitos como marketing, comunicación, producción y operaciones.

El CSIO Barcelona celebrará su 114.ª edición del 1 al 4 de octubre de 2026 en las instalaciones del Real Club de Polo de Barcelona y acogerá la final de la Longines League of Nations, la competición de salto ecuestre por equipos más prestigiosa a nivel mundial, organizada por la Federación Ecuestre Internacional (FEI).

A lo largo de su historia, como evento deportivo internacional más antiguo de España, el concurso se ha consolidado como una de las grandes citas del calendario ecuestre, combinando tradición deportiva, proyección global y una estrecha vinculación con la ciudad de Barcelona.