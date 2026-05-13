El CSD e INFORMACIÓN ponen en marcha el Foro Ferrándiz con un cara a cara entre Butrageño y Corbalán

El Consejo Superior de Deportes y Prensa Ibérica han presentado este miércoles el Foro Ferrándiz, un espacio para la reflexión y la promoción de los valores del deporte, que celebrará su primera cita el próximo 15 de junio en Alicante.

Este encuentro, organizado por INFORMACIÓN, se concibe como una jornada de carácter divulgativo e institucional, que estará centrada en la promoción de la actividad física y la difusión de los valores del deporte. Para ello, toma como referencia la figura de Pedro Ferrándiz, histórico entrenador de baloncesto que está considerado una de las figuras más relevantes del baloncesto español.

Fallecido en 2022, recibió numerosos reconocimientos a lo largo de su trayectoria, como la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, el Collar de la Orden Olímpica y su inclusión tanto en el Hall of Fame de Estados Unidos como en el Salón de la Fama de la FIBA.

"Hablamos de una figura imprescindible del deporte español, un pionero que entendió que el deporte educa, transmite valores y construye una sociedad mejor. Eso es, exactamente, lo que queremos reivindicar con este Foro", ha señalado el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, durante su intervención en el acto celebrado en la Sala Samaranch.

Rodríguez Uribes ha recordado, además, que el deporte "no solo es competición, sino cultura del esfuerzo, trabajo en equipo, respeto, convivencia y superación, valores que hoy siguen siendo imprescindibles" y ha mostrado su confianza en el éxito del Foro Ferrándiz, "un gran encuentro para el deporte español y para todas las personas que creen en el deporte como espacio de memoria, de salud, de inspiración y de futuro".

"Será un gran encuentro para el deporte español y para todas las personas que creen en el deporte como espacio de memoria, de salud, de inspiración y de futuro" José Manuel Rodríguez Uribes — Presidente del Consejo Superior de Deportes

Por su parte, el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, ha adelantado que la primera jornada constará, entre otras cosas, de la proyección de un documental sobre Pedro Ferrándiz, así como una tertulia en la que participarán leyendas del deporte español.

Durante el acto de presentación también ha intervenido el presidente de la Asociación de Jugadores de Baloncesto del Real Madrid, Cristóbal Rodríguez, quien ha destacado que el Foro Ferrándiz permitirá perpetrar su leyenda". "Queremos que todo el mundo conozca lo que hizo, qué significó para el baloncesto y qué significó para Alicante", ha abundado.

Por su parte, el exjugador de baloncesto Juan Antonio Corbalán ha asegurado que "Alicante tiene en Pedro un embajador que estará para toda la vida y es muy importante que las siguientes generaciones adquiramos el compromiso de recordar su figura".

Colaboración entre el CSD y Prensa Ibérica

El Foro Ferrándiz es la primera iniciativa que se desarrolla en el marco del protocolo general de actuación suscrito por el Consejo Superior de Deportes y Prensa Ibérica para la creación y ejecución de proyectos destinados a impulsar la actividad física y la vida activa entre la población en el marco de la Estrategia Nacional de Fomento del Deporte contra el Sedentarismo y la Inactividad Física 2025-2030, uno de los proyectos recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Asimismo, la alianza entre CSD y Prensa Ibérica contempla la organización de jornadas, eventos y demostraciones de diversas prácticas deportivas que contribuyan a visibilizar el potencial transformador del deporte, concienciar sobre la importancia de combatir el sedentarismo y reforzar el vínculo del deporte con la sociedad. El foro, a su vez, se celebrará de forma bianual durante los tres próximos años.

"El marcador más importante del deporte no está en los estadios, sino en la salud de los ciudadanos, en la educación de los niños, en la autoestima y la longevidad de la gente mayor y en sentirse unidos. Es un motor de transformación social y colectiva", ha subrayado el director general de Prensa Ibérica, Sergi Guillot, quien se ha mostrado encantado con el homenaje que significará este foro al legendario entrenador alicantino.

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En este sentido, Guillot ha recalcado el compromiso de Prensa Ibérica para que la importancia de la actividad física y el deporte "llegue a toda la sociedad de una manera transversal a través de los 27 periódicos del grupo editorial".