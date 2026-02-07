Croacia emula las hazañas de Suker y de Modric con un tercer puesto para la historia

Con apenas 3,5 millones de habitantes, Croacia es uno de los países más jóvenes del continente europeo ya que su nacimiento data del 25 de junio de 1991 tras la extinción de Yugoslavia y su escisión en otros siete países (Bosnia y Herzegovina, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y una Serbia de la que también surgiría con mucha polémica el estado de Kosovo en 2008).

Francia - Croacia (fútbol Sala, Europeo masculino - partido por el bronce), 07/02/2026 EUROPEO MASCULINO FRA 5 5* CRO Alineaciones FRANCIA, 5 (1+4): Lokoka (p.), Mouhoudine (1), Mohammed, Guirio (3), Touré -cinco inicial-, Gueddoura, Menendez (1), M. Toure, Benslama, Belhaj y Tchato. CROACIA, 5 (2+3): Piplica (p.), Vukmir, Jelovcic, Jurlina (1), Mataja -cinco inicial-, Sekulic (1), Kuraja, Lima, Gudasic, Cekol, Kustura y Luka Peric (1).

Por eso no hay resultados anteriores y los éxitos de los deportistas croatas antes del segundo año de la última década del pasado siglo se los apuntó Yugoslavia, como los exfutbolistas Zvonimir Boban y Robert Prosinecki, los exbaloncestistas Drazen Petrovic o Dino Radja, el exbalonmanista Mirko Basic o el famoso técnico de baloncesto Mirko Novosel.

El debut croata en un Mundial de fútbol se produjo en 1998 en Francia en un equipo que lideraba el exmadridista y exsevillista Davor Suker (máximo realizador del torneo con seis goles). Los 'Vatreni' llegaron a soñar con una final que les vedó el exblaugrana Lilian Thuram con un 'doblete' en semifinales (2-1). Los balcánicos lograron un histórico bronce tras vencer por 2-1 a Países Bajos; el gol del exbarcelonista 'Bolo' Zenden lo contrarrestaron otro exculé como el exmadridista Prosinecki y el citado Suker.

Luka Modric, con el meta Danijel Subasic en Rusia 2018 / EFE

A eso le siguieron tres eliminaciones en la fase de grupos y una no participación en Sudáfrica en 2010 en la cita que coronó a La Roja de Vicente del Bosque. Croacia emergió en 2018 en Rusia liderada por el exmadridista Luka Modric, más el exblaugrana Rakitic y el ariete Mario Mandzukic.

A las órdenes de Zlatko Dalic, los croatas derrotaron en semifinales a Inglaterra en la prórroga con un tanto de Mandzukic (2-1) para caer con claridad en la final ante la Francia de Kylian Mbappé (4-2). Esa plata histórica tuvo continuidad cuatro años después con el bronce en Catar gracias a la victoria por 2-1 ante Marruecos con goles de Orsic y del 'citizen' Gvardiol.

Tras la cuarta plaza en el Europeo que organizó en 2012, la selección croata de fútbol sala regresaba a las semifinales en la actual cita continental en la que cayó por 2-1 frente a La Roja. Con un bloque muy sólido, pívots gigantescos como Luka Peric y un jugador de enorme talento como Jurlina, los croatas han vencido a Francia en los penaltis para colgarse su primera medalla (5-5).

Croacia ha hecho historia en el Europeo de Eslovenia / UEFA

El partido por el bronce tuvo como gran protagonista al galo Ouassini Guirio (Etoile Lavalloise), quien con un 'hat-trick' permitió a los franceses llegar a los lanzamientos de penalti que selló el capitán Mouhoudine (ex del Jimbee Cartagena) con el tanto que supuso el 5-5 a siete segundos de la conclusión.

El protagonista triste en el asalto de Francia a su primera medalla continental fue el azulgrana Mamadou Touré, quien falló el duodécimo penalti y dio la victoria a los balcánicos por 5-6. Una pena para el canterano barcelonista. De algún modo, el talento de Jurlina y la solvencia de Jelovcic en Croacia recordaron a la 'magia' de Modric y la solidez de Rakitic.