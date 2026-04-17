Cristóbal Lorente, a por la gloria en la eliminatoria por el Mundial del peso pluma

El barcelonés Cristóbal Lorente afronta este viernes una gran prueba de fuego en una especie de revancha ante el británico Nathaniel Collins en Glasgow en la que no expondrá el título europeo del peso pluma de la Unión Europea de Boxeo (EBU) que retuvo el pasado 4 de noviembre en la misma localidad tras acabar la pelea con un nulo.

Era el segundo nulo consecutivo del discípulo de Rafa Martín, propietario del emblemático gimnasio barcelonés KO Verdun y padre y entrenador de Sandor Martín, quien sigue a la espera de que los movimientos que está viviendo el cinturón superligero del Consejo le permitan disputar otra vez el título mundial.

Lorente también retuvo el cetro continental el 5 de julio de 2025 con nulo ante el malagueño Rubén Gil. Sin embargo, esta vez no defenderá el cinturón que logró el 11 de julio de 2024 en Albania ante el italiano Mario Forte y que defendió con éxito el 13 de diciembre de 2024 ante el transalpino Francesco Grandelli. Ahora el premio es aún mayor.

Si la primera pelea entre ambos fue elegida como una de las mejores del año pasado, la de este viernes en The SSE Hydro en la capital de Escocia promete emociones más fuertes, ya que se trata de una eliminatoria para pelear por la gloria mundial que posee actualmente el estadounidense Bruce Carrington (28 años, 17-0, 10 KO).

La velada televisada comenzará a las 20.00 horas (DAZN) y la pelea estelar entre Cristóbal Lorente y Nathaniel Collins podría empezar a eso de las once o las once y media. Los pronósticos dan claro favorito a la 'Pesadilla' escocesa (17-0-1, 8 KO), pero lo mismo sucedía en el primer duelo y no ganó. Ambos púgiles superaron el pesaje.

Sin embargo, en esta ocasión el español tendrá que arriesgar aún más si no quiere que los jueces y el dinero, que también manda en estos eventos, le jueguen una mala pasada. Una vez campeón de España y de la Unión Europea, el tetracampeón europeo sigue invicto con 20 victorias (8 antes del límite) y tres nulos.

"Aprendí mucho en la primera pelea y vengo con el trabajo hecho para conseguir la victoria. Ahora soy mejor boxeador, estoy en buena forma y sé lo que tengo que hacer para ganar, porque yo gané la primera pelea, que quede claro", comentó el catalán en declaraciones que recoge DAZN.

"Mi rival era el favorito, nadie creía en mí y estuve mejor que él en la segunda parte de la pelea", añadió Cristóbal Lorente. "Esa primera pelea fue una gran lección para mí. No puedo dejar que el corazón domine a la cabeza. Tenemos un plan, esta vez vamos a seguirlo y la victoria llegará", terció Nathaniel Collins.