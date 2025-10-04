Cristóbal Lorente, frente a Nathaniel Collins en el reto más difícil de su carrera

El catalán Cristóbal Lorente llega a tope al complicadísimo combate de este sábado en el Braehead Arena de Glasgow ante el escocés Nathaniel Collins. Será la tercera defensa del cinturón europeo pluma que conquistó de forma heroica el 11 de julio de 2024 ante el italiano Mauro Forte en Tirana (Albania) tras un cambio de sede.

El discípulo de Rafa Martín ('alma mater' del KO Verdun y padre y entrenador del afamado Sandor Martín) no se arredra nunca, como demostró al aceptar una defensa el 13 de diciembre de 2024 en casa del aspirante, el italiano Francesco Grandelli. Si venció a Morte por decisión mayoritaria, ante al transalpino se exhibió y ganó por unanimidad.

Su reciente última defensa resultó bastante más complicada, el pasado cinco de julio en el Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro frente al malagueño Rubén Gil, de Saga Heredia. Dotado de un espectacular 'jab' de izquierda, el barcelonés retuvo el cetro europeo en un combate nulo (114-114, 117-11 y 113-115).

Cristóbal Lorente, con todo a por Nathaniel Collins / INSTAGRAM

Cristóbal Lorente sigue invicto tras 22 combates profesionales, de los que ganó un total de 20 (ocho antes del límite) e hizo dos nulos. Su rival, el británico Nathaniel Collins, ha ganado sus 17 peleas sin salir de las islas y también cuenta con ocho triunfos por KO.

Seis veces campeón de la Commonwealth y tres veces campeón británico, la 'Pesadilla' también derrotó a Grandelli en 2024 con el título europeo pluma de plata en liza y viene de imponerse a otro escocés, Lee McGregor, con el título mundial de plata del Consejo en juego.

Por tanto, se trata de un rival muy complicado que peleará en su casa, en Glasgow. Sin embargo y pese a que los pronósticos apuntan a una clara victoria del británico, Lorente y su equipo saben muy bien de lo que son capaces y han viajado convencidos de que el cuarto título europeo será una realidad.

La pelea podrá seguirse en directo por DAZN y apunta a comenzar en torno a las 23.00 horas (una menos en la sede del combate). Según los principales portales boxísticos, es el combate más importante y interesante de todo el fin de semana, contando los que se disputarán al otro lado del 'charco'.

De forma paralela, se sigue trabajando en el próximo combate del barcelonés Sandor Martín quizá este otoño o a comienzos de 2026. Si todo va bien, sería ante un rival importante y le serviría como preparación para postularse otra vez como aspirante a un título mundial, como en su controvertida derrota contra el dominicano Alberto Puello.