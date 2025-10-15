Cristina Pedroche (36) desvela cuál es el circuito de fuerza que realiza en casa: "No hay excusas"

Cristina Pedroche, de 36 años, es una de las celebridades más destacadas de España. La presentadora atraviesa su mejor momento, tanto en lo profesional como en lo personal, pese a que en su día circularon rumores de que su relación con Dabiz Muñoz estaba en crisis. Sin embargo, todo quedó en falsa alarma.

Ahora, la presentadora ha querido compartir con todos sus seguidores de Instagram cuál es el circuito de fuerza que realiza en casa cuando no puede acudir al gimnasio por motivos externos. Además, tiene claro que "para la salud no hay excusas".

Pedroche comienza lanzando un reto: "¿Os animáis con este circuito de fuerza?". En el comentario del vídeo recomienda realizar "cada ejercicio 10 repeticiones menos las sentadillas con salto que son 20. 4-5 vueltas se hacen en nada y habréis cambiado vuestra energía para todo el día, ¡estaréis a tope!".

Para trabajar la parte superior del cuerpo, la televisiva empieza de pie con un press de hombros usando mancuernas, eligiendo un peso que se adapte a su cuerpo. Después continúa con un curl de bíceps con los brazos abiertos, con el objetivo de ganar fuerza y volumen.

El entreno de Cristina Pedroche / Sport

En respecto a los ejercicios de espalda, Pedroche opta por un remo con mancuernas con agarre invertido y amplio. Antes de pasar a las piernas, añade una extensión de tríceps con mancuerna para completar el trabajo de brazos.

Para el tren inferior, utiliza mancuernas más pesadas para hacer sentadillas con los pesos apoyados en los hombros, bajando hasta que las rodillas queden en un ángulo de 90 grados para protegerlas.

Luego realiza peso muerto, colocando los pies al ancho de los hombros y deslizando las mancuernas por las piernas con la espalda y hombros alineados en todo momento. Para cerrar el entreno en casa, añade unas sentadillas con salto sin peso para incluir un toque de cardio que ayude a quemar grasa.