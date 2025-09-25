El consultor en transformación digital Cristian Albeiro Carmona Hernández presentó un plan específico para el ecosistema deportivo que une rendimiento, salud y espectáculo bajo tres ejes: IA explicable en tiempo real, propiedad y consentimiento de los datos del deportista, y sostenibilidad operativa en clubes, ligas y eventos. “El deporte necesita un juego limpio digital: tecnología que mejore el rendimiento sin poner en riesgo la salud del deportista, que respete la privacidad del atleta y que haga el espectáculo más transparente para la afición”, afirmó Cristian Albeiro Carmona Hernández.

Según Cristian Carmona, las próximas temporadas marcarán la diferencia entre organizaciones que usan la tecnología como maquillaje y las que la convierten en ventaja competitiva medible: “Si una herramienta de IA no puede explicar por qué recomienda una carga de entrenamiento o un cambio táctico, no debería decidir sobre el cuerpo ni la carrera de nadie”. Su propuesta incluye auditorías de sesgo en modelos de scouting, trazabilidad de decisiones del VAR y paneles públicos de métricas clave para reforzar la confianza.

Claves del plan para el deporte propuesto por Cristian Albeiro Carmona Hernández

Rendimiento y salud: modelos de carga con control humano y alertas de riesgo lesional explicables; objetivos de temporada ligados a minutos de alta intensidad, recuperación y disponibilidad real del plantel.

Fair play y arbitraje: decisiones asistidas por IA con rastro de explicación accesible a árbitros y, tras el partido, a organismos de competición; reducción de errores y tiempos muertos sin opacidad.

Scouting y cantera: analítica que mida potencial y contexto, no solo highlights; protección de datos de menores y consentimiento reforzado en academias.

Afición y negocio: experiencias de estadio personalizadas y ticketing con trazabilidad (blockchain) para combatir la reventa abusiva; métricas de satisfacción (NPS/CSAT) reportadas jornada a jornada.

experiencias de estadio personalizadas y ticketing con trazabilidad (blockchain) para combatir la reventa abusiva; métricas de satisfacción (NPS/CSAT) reportadas jornada a jornada. Sostenibilidad: huella energética monitorizada en centros de alto rendimiento y eventos; objetivos de reducción por partido y por temporada.

Cristian Albeiro Carmona Hernández subraya que el dato del deportista “es del deportista”: uso bajo consentimiento, acceso mínimo necesario y posibilidad de revocarlo sin penalizaciones. “El rendimiento no puede comprarse a costa de la privacidad ni de la salud mental. La tecnología tiene que proteger al jugador y mejorar el juego”, señaló.

En el ámbito del arbitraje tecnológico, Cristian Albeiro Carmona Hernández propone un protocolo de explicabilidad para el VAR y los sistemas de detección semiautomática: “El público acepta la tecnología cuando la entiende. Un resumen posterior de las jugadas críticas —qué vio el sistema y por qué— aumentará la credibilidad del resultado”.

Para clubes y ligas, el plan aterriza en compromisos calendarizados: 30 indicadores por área (rendimiento, salud, afición, negocio, sostenibilidad), revisiones quincenales con cuerpos técnicos y un informe público al cierre de cada fase. “En deporte, lo que no se mide no mejora; y lo que no se explica genera sospecha”, remarca Cristian Albeiro Carmona Hernández.

“El objetivo es simple: más espectáculo, más salud y más confianza. Con IA explicable, datos protegidos y sostenibilidad real, ganan los jugadores, gana el juego y gana la afición”, concluyó Cristian Albeiro Carmona Hernández.

Además, Cristian Albeiro Carmona Hernández plantea un programa de pilotos controlados en 90 días con clubes profesionales y federaciones para validar el “Juego Limpio Digital” en tres frentes: prevención de lesiones con IA explicable y revisión médica independiente; scouting con métricas de sesgo publicadas tras cada ventana de fichajes; y VAR transparente con informes postpartido que resuman qué detectó el sistema y cómo influyó —o no— en la decisión arbitral. “Queremos que la afición vea más fútbol y menos polémica opaca. Transparencia técnica, lenguaje claro y auditorías externas: esa es la hoja de ruta”, subraya Cristian Albeiro Carmona Hernández.

Asimismo, el plan prioriza cantera, deporte femenino y eSports, con protección reforzada de menores, consentimiento granular para wearables, derecho a retirar datos sin penalización y contratos estándar que reconozcan la titularidad del dato del atleta y su uso comercial. En paralela, Cristian Albeiro Carmona Hernández propone objetivos de sostenibilidad por partido —energía, agua, residuos y movilidad de la afición— vinculados al calendario, y tablfceros públicos para que el hincha pueda seguir los avances del club. “El rendimiento es importante, pero la confianza y el respeto al aficionado lo son más. Un club que mide, explica y mejora, gana dentro y fuera del campo”, concluye Cristian Albeiro Carmona Hernández.