El CPA Olot se proclama campeón de Europa de shows grandes por 18ª vez
La delegación española cierra su participación en el Campeonato de Europa con cuatro oros, una plata y tres bronces
El Campeonato de Europa de Grupos Show y Cuartetos ha finalizado con unos resultados sobresalientes para la delegación española que ha sumado un total de cuatro oros, una plata y tres bronces en el medallero.
En el tercero y último día de competición, el CPA Olot ha vuelto a levantar el título de campeón per tercer año consecutivo, el 18º campeonato continental para su palmarés. Su magnífico programa “SOY ADICTO” ha obtenido un total de 42.25 puntos. Por su parte, el CPA Tona se ha colgado la medalla de bronce con su “EXTRA OMNES” por el que ha sumado un total de 36.21 puntos. El tercer representante español ha sido el CPA Condado que ha terminado en el sexto lugar con su “BAJO JURAMENTO” con 32.23 puntos. El podio lo ha completado el Royal Eagles italiano.
Recordamos que en el día de ayer, el Artistic Skating Cunit se proclamó campeón de Grupos Show Pequeños, Cuartetos Sénior y Cuartetos Junior. Además, el CPA Llavaneres se colgó la medalla de bronce en Cuartetos Sénior, el Artistic Skating Cunit se llevó el bronce en Shows Junior y el CPA Tona logró la plata en Shows Pequeñios.
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
- Osasuna - Barça, en directo: alienaciones y última hora del partido de Liga
- Raphinha medita y el Barça espera una respuesta
- La agencia que gana peso en el Barça y puede ser clave por Julián Álvarez
- Ansu Fati sigue dando motivos a De la Fuente: decisivo y récord goleador
- Luis Garvía, experto en economía: 'Tendríamos que empezar a jubilarnos a partir de los 72 años
- Sandro Mazzola, leyenda del Inter de Milán, aconseja a Bastoni no fichar por el Barça
- Operación central en el Barça: la jerarquía del Cuti Romero seduce a Flick