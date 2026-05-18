El CP Vila-sana Coop. D’Ivars, campeón de la Copa de la Reina Iberdrola de Gijón 2026
El equipo leridano se ha impuesto al Telecable HC en la gran final disputada en el Palacio de Deportes de La Guía - Presidente Adolfo Suárez ante más de 2.500 espectadores
El CP Vila-sana Coop. D’Ivars ha levantado su segundo título consecutivo después de vencer al Telecable HC por 3-1, en la gran final de la Copa de la Reina Iberdrola en un Palacio de Deportes de La Guía - Presidente Adolfo Suárez que ha reunido a más de 2.500 aficionados. Durante 4 días, Gijón se ha convertido en la capital mejor hockey sobre patines femenino del mundo acogiendo la competición copera.
El encuentro ha arrancado con ambos equipos buscando el equilibrio entre el ataque y la defensa, pero ha sido el Generali Palau el equipo que se ha puesto por delante con un tanto de Aina Florenza en el minuto 10’. El Telecable HC ha notado el empuje de su afición desde el principio y ha dispuesto de varias ocasiones para empatar, sin embargo el marcador no se ha movido más en toda la primera parte.
Tras el descanso, de nuevo Aina Florenza, que posteriormente ha sido elegida como la MVP de la final, ha marcado el segundo para el Vila-sana con una acción individual de mucho nivel. A partir del segundo gol, los dos finalistas han tenido ocasiones, pero se han tomado con las dos porteras. Con un Telecable volcado al ataque, Luchi Agudo ha aprovechado un contragolpe sin portera para marcar el 3-0. El ímpetu del equipo anfitrión en general, y el de su capitana, Marta Piquero, en particular, le ha permitido al Telecable marcar el gol del honor para cerrar el marcador del partido con un 3-1 final. El Vila-sana ha logrado el segundo título consecutivo y, por lo tanto, el segundo trofeo copero de su historia.
FICHA TÉCNICA DE LA FINAL
CP Vila-sana Coop. D’Ivars, 3
Telecable HC, 1
CP Vila-sana Coop. D’Ivars (1+2): Anna Salvat (P), Aina Florenza, Luchi Agudo, Victoria Porta y Bea Gaete - cinco inicial - Sandra Coelho (P), Gimena Gomez, Maria Porta ©, Elsa Salvanyà y Laura Pastor.
Telecable HC (0+1): Vicky Caretta (P), Marta Piquero ©, Nuria Almeida, Mariona Colomer y Maria Igualada - cinco inicial - Aine Perez (P), Judith Cobian, Ana Catarina Ferreira, Ainara Anido y Angi Fernandez.
Goles: 1-0, Aina Florenza, min 10’; 2-0, Aina Florenza, min 29’; 3-0, Luchi Agudo, min 49’; 3-1, Marta Piquero, min 49’.
Árbitros: Alberto Pérez y David Cantos. Enseñaron tarjeta amarilla a Marta Piquero del Telecable HC.
Resultados de la Copa de la Reina Iberdrola 2026:
Cuartos de final
CP Esneca Fraga 2-1 Cerdanyola CH
CP Vila-sana Coop. d’Ivars 2-1 Martinelia CP Manlleu
Bembibre HC 4-2 ORKLA Bigues i Riells
Telecable HC 4-0 Generali HC Palau
Semifinales
CP Esneca Fraga 0-2 CP Vila-sana Coop. d’Ivars
Telecable HC 5-2 Bembibre HC
Final
CP Vila-sana Coop. D’Ivars 3-1 Telecable HC
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