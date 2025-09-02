Costello Van Steenis: "Si quieren quitarme el título, que vengan a España"

Los hermanos Van Steenis, Costello y Gino, concedieron una entrevista en DAZN para analizar todas las claves de su futuro. El mayor de los dos acaba de proclamarse campeón del peso medio de PFL y el pequeño peleará en las semifinales de PFL Europe el próximo 26 de septiembre, en un evento clave en su devenir deportivo.

En la entrevista, los luchadores hispano-neerlandeses hablan de sus raíces en España, reviven el camino que han recorrido juntos y revelan su sueño de compartir cartelera en una velada en nuestro país. Entre risas, complicidad y recuerdos familiares, también dejan claro que el futuro de las MMA españolas pasa por su apellido.

Costello, flamante campeón mundial, recuerda lo que significa haber llegado a lo más alto tras años de sacrificio: “He invertido tanto tiempo en mi sueño que no podía dejarlo escapar. Ahora que lo he conseguido, empieza lo bueno, lo difícil, pero lo mejor. Todo el mundo tiene sus ojos apuntando hacia mí, y si quieren quitarme el título, que vengan a España”.

Costello se proclamó campeón con una finalización épica / @PFLEurope

Ver a su hermano levantar el cinturón fue un impulso para el pequeño de la familia. “Lo que sentí al ver a mi hermano ganando la pelea es algo inexplicable, no tendría palabras. Todo el sacrificio y los bajones que hemos tenido juntos han valido la pena, porque todo era por ese momento”, confiesa Gino. Ahora le llega el turno a él, el 26 de septiembre en Nantes disputará las semifinales de PFL Europe ante Connor Hughes (11-2). “En mi próxima pelea voy a ganar yo al 100%, voy a acabar con la mano arriba”, asegura.

Más allá de sus metas individuales, los hermanos Van Steenis comparten un objetivo común: “Otra misión que tenemos es que Gino y yo peleemos en la misma cartelera aquí en España. Sería grandísimo y sería hacer historia”, afirma Costello. Una idea que también ilusiona a Gino, que destaca lo que significa tener siempre a su hermano a su lado: “Poder hacerlo junto con él es una motivación supergrande. Es muy difícil hacerlo solo, pero con un apoyo como mi hermano podemos conseguirlo todo”.