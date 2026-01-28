La Cope no da crédito tras el penalti de Tchouameni: "Mourinho está presionando al árbitro"

El Benfica de José Mourinho protagonizó una espectacular remontada ante el Real Madrid de Álvaro Arbeloa, dándole la vuelta al gol inicial de Kylian Mbappé para ponerse 2-1 en el marcador en esta última jornada de la fase de grupos de la Champions League. El conjunto portugués mostró un juego intenso y letal en las transiciones, que terminó por desbordar a la defensa blanca.

El partido comenzó con la iniciativa del Real Madrid, que logró adelantarse gracias a Kylian Mbappé. El extremo francés recogió un balón tras un toque de Asencio y definió con precisión ante la portería de Odysseas Vlachodimos, poniendo a los madrileños por delante. La afición blanca, desplazada en el Da Luz, celebraba un inicio prometedor, aunque la reacción del Benfica no se hizo esperar.

La remontada del Benfica

Los lusos salieron con agresividad y velocidad, buscando aprovechar cada oportunidad. En pocos minutos crearon hasta tres ocasiones claras frente a Thibaut Courtois, mostrando que no iban a conformarse con el empate. La presión intensa del Benfica dio frutos con el primer gol de Schendeljurb, tras una transición perfecta y un centro de Vangelis Pavlidis, quien igualó el marcador con un disparo certero que sorprendió al portero belga.

La remontada se produjo tras un penalti señalado a favor del Benfica por un agarrón de Tchouameni sobre Otamendi. El propio Pavlidis se encargó de transformar la pena máxima, poniendo el 2-1 en el marcador y dejando al Real Madrid al borde de la eliminación del ‘Top-8’, dependiendo del resultado de otros partidos de la jornada.

El encuentro se volvió más tenso tras la decisión arbitral. Tchouameni ya contaba con tarjeta amarilla, y el colegiado amonestó también a Asencio por protestas, lo que generó un clima de nerviosismo en el campo. Las tarjetas y las decisiones polémicas añadieron dramatismo a una segunda mitad que se esperaba electrizante.

El Madrid, obligado a reaccionar para estar en el 'Top-8'

El Real Madrid intentó recomponerse y buscar el empate, pero se vio limitado por la presión constante del Benfica y la velocidad de sus ataques. Las transiciones rápidas del conjunto de Mourinho hicieron daño en varias ocasiones, obligando a Courtois a intervenir con reflejos decisivos para evitar una goleada aún mayor.

Por su parte, el Benfica está mostando solidez defensiva y eficacia en ataque. Mourinho acertó con el planteamiento, manteniendo a su equipo concentrado y peligroso en cada avance. La intensidad y el orden táctico fueron claves para sostener la ventaja frente a un Real Madrid que fue de más a menos.

Con este resultado, el Real Madrid quedaría fuera, a la espera de otros marcadores para definir su destino en la Champions.