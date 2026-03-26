La Copa de la Reina Iberdrola 2026 ya conoce su cuadro de competición
Gijón será la sede de la 20ª edición de la competición nacional del 14 al 17 de mayo
Ya conocemos los cruces de la 20ª edición de la Copa de la Reina Iberdrola. Este jueves 26 de marzo se ha celebrado el sorteo del cuadro de competición de la Copa del la Reina Iberdrola de hockey patines en el estadio El Molinón - Enrique Castro Quini. El acto ha sido presentado por la periodista, María Rendueles, que ha animado a todos los seguidores del hockey patines a asistir a Gijón del 14 al 17 de mayo para disfrutar del espectáculo de la competición más emocionante del año.
El sorteo ha contado con la presencia de Ángela Pumariega Menéndez, Vicealcaldesa de Gijón, Jorge Pañeda Fernández, Concejal de Deportes y Educación de Gijón, Carmelo Paniagua Manso, presidente de la Real Federación Española de Patinaje, además de directivos, responsables, entrenadoras, entrenadores y jugadoras de los clubes, entre otras personalidades.
Cuadro de competición de la Copa de la Reina 2026:
Cuartos de final
CP Esneca Fraga - Cerdanyola CH (Jueves 14)
CP Vila-sana Coop. d’Ivars - Martinelia CP Manlleu (Jueves 14)
Telecable HC - Generali HC Palau (Viernes 15)
Bembibre HC - ORKLA Bigues i Riells (Viernes 15)
Semifinales
Ganador partido 1 - Ganador partido 2 (Sábado 16)
Ganador partido 3 - Ganador partido 4 (Sábado 16)
Final
Ganador semifinal 1 - Ganador semifinal 2 (Domingo 17)
Próximamente se anunciarán los horarios y las televisiones que emitirán la competición copera.
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