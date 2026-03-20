Palma Futsal impone su pegada y se clasifica para semifinales de la Copa de España

El tercer partido de cuartos de final de la Copa de España entre Quesos El Hidalgo Manzanares y Palma Futsal comenzó con un Manzanares bien plantado, valiente y decidido a discutirle el ritmo al encuentro. Pero la eficacia balear apareció muy pronto.

Manzanares - Palma Futsal (fútbol sala, Copa de España), 20/03/2026 COPA DE ESPAÑA MAN 2 6 PAL Alineaciones MANZANARES, 2 (1+1): David Navarro (p.) Toni Escribano, Álvaro López, Khalid, Humberto (1) -cinco inicial- Santi Suárez (p.s.), Pablo Robles, Antoñito, Javi Alonso, Eloy de Pablos (1), Mehran, Raúl Campos, Juan Emilio, Yann Barboso, Daniel y Aarón Canales. PALMA FUTSAL, 6 (4+2): Dennis (p) Machado, Ernesto (1), Rivillos (1), Fabinho (1) -cinco inicial- Carlos Barrón (p.s.), David Peña, Charuto, Lucao (2), Deivao, Piqueras y Alisson (1).

Lucão abrió el marcador culminando una gran jugada colectiva y, apenas treinta segundos después, el propio Lucão firmó el 0-2 en una acción casi sin ángulo que terminó dentro tras golpear en el pie de Antonio Navarro. Dos golpes seguidos que cambiaron por completo el escenario del partido.

Palma jugaba con calma, cómoda, mientras Manzanares intentaba reaccionar. Los azulones reclamaron penalti sobre Juan Emilio, pero los árbitros no vieron contacto suficiente.

La respuesta balear fue contundente: Fabinho, en una falta a unos 12 metros, aprovechó un rechace tras la parada de Navarro para anotar el 0-3.

El partido vivió un momento polémico cuando se señaló penalti a favor de Manzanares, pero tras revisión se anuló.

Aun así, el balón parado volvió a dar vida a los manchegos: Humberto, en el segundo palo tras un córner perfecto de Eloy, puso el 1-3.

Cuando parecía que Manzanares podía engancharse al partido, llegó otro mazazo. En los últimos segundos del primer tiempo, Alisson aprovechó un error en salida para regatear y definir con calma el 1-4. Palma castigaba cada concesión con una precisión quirúrgica.

Palma Futsal en el partido de Cuartos de final de la Copa de España / RFEF

Manzanares empuja con todo, pero Dennis sostiene a Palma

La reanudación mostró la mejor versión de Manzanares. El equipo azulón llevó la iniciativa, presionó tras pérdida y obligó a Dennis a multiplicarse. Álvaro López rozó el gol con un disparo al larguero que pudo haber cambiado el guion.

Palma se hundió en un bloque muy bajo, acumulando faltas y sufriendo para salir. Manzanares insistía, reclamó otro posible penalti, pero los árbitros no lo consideraron suficiente.

La recompensa llegó de nuevo desde la estrategia: tras un córner salvado bajo palos por Lucão, Eloy cazó el rechace para poner el 2-4.

Eloy anota el 2-4 en el partido de Cuartos de final de la Copa de España / RFEF

Fueron los mejores minutos de los manchegos, que jugaron prácticamente en campo balear durante largos tramos. Generaban peligro constante frente a la frontal del Illes Balears Palma Futsal.

El oficio balear decide el desenlace

Con Palma cargada de faltas y Manzanares volcado, los azulones apostaron por el portero-jugador a falta de cuatro minutos. Pero ahí emergió la experiencia del conjunto balear. Tras un error en circulación, Ernesto aprovechó la portería vacía para marcar desde larga distancia el 2-5. El partido finalizó 2-6 tras un gol en el último instante de Mario Rivillos.

Palma mostró solidez, orden y una capacidad enorme para castigar errores. Manzanares, por su parte, cayó con honor: nunca dejó de competir, generó ocasiones y firmó una segunda parte de mucho mérito, pero se topó una y otra vez con un Dennis imperial.

Un duelo intenso que deja a Palma en semifinales y a Manzanares con la sensación de haber peleado hasta el último segundo.