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La Copa Catalunya Pickleball arranca en Lleida con su primera parada

El Club Natació Lleida acogerá el 22 de marzo el estreno de la Copa Catalunya Pickleball 2026 en categoría Open Amateur, con competición en categoría absoluta y sénior +50, tanto en individual como en dobles masculinos, femeninos y mixtos

El Club Natació Lleida será el escenario de la primera prueba Open Amateur de la Copa Catalunya Pickleball 2026

El Club Natació Lleida será el escenario de la primera prueba Open Amateur de la Copa Catalunya Pickleball 2026

SPORT.es

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El pickleball catalán ya calienta motores para una cita señalada en el calendario. El próximo 22 de marzo, el Club Natació Lleida acogerá la primera prueba de la Copa Catalunya Pickleball 2026 en categoría Open Amateur, un estreno que marcará el inicio oficial de un circuito llamado a impulsar este deporte emergente en todo el territorio.

La competición reunirá a jugadores y jugadoras amateurs en una jornada pensada para fomentar la participación, la competitividad y la proyección del pickleball en Catalunya. Esta primera parada en Lleida servirá como punto de partida de un circuito que recorrerá distintos puntos del territorio durante los próximos meses, consolidando el crecimiento de una disciplina que gana cada vez más adeptos.

El torneo contará con un amplio programa competitivo, dividido en categoría Absolut y Sènior +50, y con modalidades tanto individuales como de dobles. En Absolut se disputarán las pruebas de Dobles Mixt, Individual Femení, Dobles Femení, Individual Masculí y Dobles Masculí. Por su parte, en Sènior +50 también habrá competición en Dobles Mixt, Individual Femení, Dobles Femení, Individual Masculí y Dobles Masculí, garantizando así una oferta variada y adaptada a diferentes perfiles de jugadores.

INSCRIPCIÓ PER A LA PROVA 1, AL CN LLEIDA – FEDERADA 

INSCRIPCIÓ PER A LA PROVA 1, AL CN LLEIDA- OPEN AMATEUR 

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Con esta primera prueba Open Amateur, Lleida se convierte en el punto de salida de una nueva etapa para el pickleball catalán, en un evento que combinará deporte, participación y visibilidad para una modalidad que continúa expandiéndose con fuerza. La Copa Catalunya nace con la voluntad de crecer, sumar nuevos practicantes y acercar este deporte a todos los públicos desde su primera cita en tierras leridanas.

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