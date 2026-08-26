Copa Catalunya de Pickleball 2026: la consolidación de un deporte en pleno crecimiento

El pickleball vive uno de los momentos de mayor expansión de su historia en Catalunya. En pocos años, esta disciplina que combina elementos del tenis, el pádel, el bádminton y el tenis de mesa ha pasado de ser una práctica casi desconocida a convertirse en un deporte cada vez más presente en los clubes catalanes. Ante este crecimiento, la Federació Catalana de Tennis ha dado un paso adelante con la creación de la primera Copa Catalunya de Pickleball, un circuito oficial que ha recorrido el territorio durante cinco meses con el objetivo de ofrecer una competición estable, fomentar la participación y seguir impulsando esta modalidad deportiva.

Organizada conjuntamente con Prensa Ibérica, la competición ha visitado cinco sedes repartidas por Catalunya: el Club Natació Lleida, el Club Tennis Vall d'Hebron, el Sabadell Pickleball Club —que también acogió el Campionat de Catalunya—, el Club Tennis Barà y el Cercle Sabadellès 1856. En cada una de las pruebas se han puesto en juego puntos para el ranking general, determinando los clasificados para el Màster Final que pondrá el punto final al circuito.

Más allá de los resultados deportivos, la Copa Catalunya ha sido una demostración del buen momento que vive el pickleball catalán. Las diferentes sedes han reunido a jugadores y jugadoras de todas las edades y niveles, con una participación creciente y un ambiente competitivo que ha confirmado la consolidación de este deporte dentro de la estructura federativa catalana.

Copa Catalunya de Pickeball / Federació Catalana de Tennis

Primera Parada: CN Lleida

El 22 de marzo, el Club Natació Lleida acogió la primera prueba de la Copa Catalunya de Pickleball, reuniendo a docenas de jugadores en una jornada que ya dejó entrever el alto nivel competitivo que tendría el circuito durante toda la temporada.

El formato de competición, con una primera fase de liguilla y eliminatorias posteriores, garantizó un gran número de partidos y permitió a los participantes sumar experiencia y puntos desde la primera jornada.

Uno de los grandes protagonistas fue Alan Llopart. Con solo doce años, sorprendió a todo el circuito proclamándose campeón de la categoría absoluta individual masculina tras imponerse a rivales mucho más experimentados. El joven jugador también consiguió la victoria en dobles masculinos formando pareja con Daniel Pérez, convirtiéndose en la gran revelación de la jornada inaugural.

Además de los cuadros absolutos, las categorías femeninas, mixtas y de veteranos demostraron la gran variedad del circuito, con una participación muy equilibrada y numerosos partidos decididos por pequeños detalles. El éxito organizativo del CN Lleida confirmó el acierto de comenzar el circuito en una entidad con una larga tradición en los deportes de raqueta y una clara apuesta por el pickleball.

PALMARÉS

Absoluto Masculino

Campeón: Alan Llopart

Alan Llopart Finalista: Daniel Pérez

Daniel Pérez Tercero: Marc Fernández

Absoluto Dobles Masculino

Campeones: Alan Llopart / Daniel Pérez

Alan Llopart / Daniel Pérez Finalistas: Israel Vidal / Martín Sintes

Israel Vidal / Martín Sintes Terceros: Joan Casacuberta / Ignasi Casacuberta

Absoluto Dobles Femenino

Campeonas: Anna Castells / Noemí de Arostegui

Anna Castells / Noemí de Arostegui Finalistas: Núria González / Susana Cubota

Núria González / Susana Cubota Terceras: Eva Osorio / Ruth Lara

Absoluto Dobles Mixto

Campeones: Alex Blanca / Anna Castells

Alex Blanca / Anna Castells Finalistas: Núria González / Daniel Pérez

Núria González / Daniel Pérez Terceros: Marc Fernández / Susana Cubota

+50 Individual Masculino

Campeón: Israel Vidal

Israel Vidal Finalista: Pep Arroyo

Pep Arroyo Tercero: Eugeni Llagostera

+50 Dobles Masculino

Campeones: David Rius / David Armentano

David Rius / David Armentano Finalistas: Eugeni Llagostera / Gorgonio Sanjuán

Eugeni Llagostera / Gorgonio Sanjuán Terceros: Bernat Franquesa / Pep Arroyo

+50 Dobles Mixto

Campeones: Anna Castells / Bernat Franquesa

Anna Castells / Bernat Franquesa Finalistas: Noemí de Arostegui / David Armentano

Noemí de Arostegui / David Armentano Terceros: Joan Plana / Sílvia Marín

Participantes de la primera parada / Federació Catalana de Tennis

Segunda Parada: Club Tennis Vall d'Hebron

Un mes después, Barcelona tomó el relevo con la celebración de la segunda prueba en el Club Tennis Vall d'Hebron. La competición mantuvo el mismo formato, consolidando una estructura que los jugadores ya comenzaban a conocer y que permitía garantizar muchos enfrentamientos durante toda la jornada.

El ambiente competitivo continuó creciendo y los primeros clasificados del ranking empezaron a marcar diferencias, aunque la igualdad entre muchas parejas demostraba que cualquier resultado podía alterar la clasificación general.

La valoración de la organización fue muy positiva, tanto por la participación como por la respuesta de los clubes y de los deportistas. La Copa Catalunya comenzaba a consolidarse como un circuito atractivo, con una identidad propia y con una clara vocación de continuidad.

PALMARÉS

Absoluto Masculino

Campeón: Sergi Ventura

Sergi Ventura Finalista: Gerard Núñez

Gerard Núñez Tercero: Abel Alaminos

Masculino +50

Campeón: David Armentano

David Armentano Finalista: Israel Vidal

Israel Vidal Tercero: Oscar Sanjosé

Dobles Absoluto Masculino

Campeones: Sergi Ventura / Marc Caymel

Sergi Ventura / Marc Caymel Finalistas: Arturo Álvarez / José Manuel Álvarez

Arturo Álvarez / José Manuel Álvarez Terceros: Antoni Leiva / Abel Alaminos

Dobles +50 Masculino

Campeones: Eugeni Llagostera / David Armentano

Eugeni Llagostera / David Armentano Finalistas: Joan Plana / Javier Herrero

Joan Plana / Javier Herrero Terceros: Oscar Sanjosé / Sacio Trecet

Absoluto Dobles Mixto

Campeones: Sergi Ventura / Alicia Roca

Sergi Ventura / Alicia Roca Finalistas: Marc Caymel / Mireia Recasens

Marc Caymel / Mireia Recasens Terceros: Xavier Garcia / Júlia Nabona

Segunda parada en Club Tennis Vall d'Hebron / Federació Catalana de Tennis

Tercera Parada: Sabadell Pickleball Club

La tercera prueba, organizada por el Sabadell Pickleball Club en la Pista Coberta d'Atletisme de Catalunya, coronó también a los campeones de Catalunya de la especialidad, convirtiéndose en una de las competiciones más importantes de la temporada.

Durante dos días se reunieron algunos de los mejores jugadores catalanes en una competición marcada por el gran nivel deportivo y por la elevada participación. El doble valor de la prueba —Copa Catalunya y Campionat de Catalunya— incrementó aún más la trascendencia de los resultados y reforzó el prestigio del circuito.

La consolidación del Sabadell Pickleball Club como una de las entidades de referencia del país quedó nuevamente demostrada con una organización excelente y unas instalaciones que permitieron desarrollar la competición con todas las garantías.

PALMARÉS

Individual Masculino Absoluto

Campeón: Sergi Ventura

Sergi Ventura Finalista: Jordi Segura

Jordi Segura Tercero: Ferran Oliver

Dobles Masculino Absoluto

Campeones: Pep Canyadell / Ignasi de Rueda

Pep Canyadell / Ignasi de Rueda Finalistas: Xabi Pérez / Marc Caymel

Xabi Pérez / Marc Caymel Terceros: Jordi Segura / Sergi Ventura

Dobles Femenino Absoluto

Campeonas: Claudia Caymel / Eleana Rodino

Claudia Caymel / Eleana Rodino Finalistas: Alícia Roca / Mireia Recasens

Alícia Roca / Mireia Recasens Terceras: Giovanna Mandon / Marina Alcaide

+50 Individual Masculino

Campeón: Xabi Pérez

Xabi Pérez Finalista: David Armentano

David Armentano Tercero: Sasio Trecet

+50 Dobles Masculino

Campeones: Xabi Pérez / José Manuel Álvarez

Xabi Pérez / José Manuel Álvarez Finalistas: David Rius / David Armentano

David Rius / David Armentano Terceros: Joan Plana / Israel Vidal

Dobles Mixto

Campeones: Pep Canyadell / Mireia Recasens

Pep Canyadell / Mireia Recasens Finalistas: Sergi Ventura / Alícia Roca

Sergi Ventura / Alícia Roca Terceros: Marc Caymel / Claudia Caymel

+50 Dobles Mixto

Campeones: Noemí de Arostegui / David Armentano

Noemí de Arostegui / David Armentano Finalistas: Anna Castells / Bernat Franquesa

Anna Castells / Bernat Franquesa Terceras: Joan Plana / Lídia Rodríguez

Tercera parada / Federació Catalana de Tennis

CUARTA PARADA: El CT Barà

Con el circuito entrando en su recta final, el Club Tennis Barà acogió la cuarta prueba. La jornada volvió a destacar por la igualdad competitiva, especialmente en las pruebas individuales y de dobles absolutos, mientras la buena respuesta de los participantes confirmaba el crecimiento sostenido de la competición.

La apuesta del Club Tennis Barà por el pickleball quedó nuevamente evidenciada con una organización impecable, consolidando al club tarraconense como una de las grandes sedes del calendario federativo.

PALMARÉS

Individual Masculino Absoluto

Campeón: Jordi Segura

Jordi Segura Finalista: Àlex Blanca

Àlex Blanca Tercero: Ferran Oliver

Dobles Masculino Absoluto

Campeones: Jordi Segura / Arturo Álvarez

Jordi Segura / Arturo Álvarez Finalistas: José Manuel Álvarez / John Chung

José Manuel Álvarez / John Chung Terceros: Àlex Blanca / Ferran Oliver

Dobles Mixto Absoluto

Campeones: Anna Castells / Jordi Segura

Anna Castells / Jordi Segura Finalistas: Àlex Blanca / Núria Lavado

Àlex Blanca / Núria Lavado Terceros: Antoni Leiva / Encarnación Felipe

Dobles masculinos en CT Barà / Federació Catalana de Tennis

Quinta Parada: Cercle Sabadellès 1856

La Copa Catalunya de Pickleball 2026 bajó el telón de la fase regular el 5 de julio en el Cercle Sabadellès 1856, tras cuatro pruebas disputadas por todo el territorio.

La competición mantuvo el gran nivel exhibido durante toda la temporada, con partidos muy igualados y una intensa lucha por los últimos puntos en juego. Más allá de los resultados, el torneo volvió a evidenciar la buena salud del pickleball catalán. La implicación de los clubes organizadores, la elevada participación y el buen ambiente vivido durante toda la jornada confirmaron el éxito de una primera edición que ha cumplido el objetivo de crear una competición estable, atractiva y repartida por todo el territorio.

PALMARÉS

Absoluto Masculino

Campeón: Antoni Leiva

Antoni Leiva Finalista: Abel Alaminos

Abel Alaminos Tercero: Daniel Pérez

Masculino +50

Campeón: David Armentano

David Armentano Finalista: Pep Arroyo

Pep Arroyo Tercero: Eugeni Llagostera

Dobles Femenino Absoluto

Campeonas: Alexandra Clavel / Nicolle Torres

Alexandra Clavel / Nicolle Torres Finalistas: Laura Hernández / Encarnación Felipe

Laura Hernández / Encarnación Felipe Terceras: Anna Castells / Nuria Lavado

Dobles Masculino Absoluto

Campeones: Alan Llopart / Daniel Pérez

Alan Llopart / Daniel Pérez Finalistas: Alex Blanca / Ferran Oliver

Alex Blanca / Ferran Oliver Terceros: Antoni Leiva / Abel Alaminos

Dobles Masculino +50

Campeones: Javier Herrero / Enrique Lacasa

Javier Herrero / Enrique Lacasa Finalistas: Antonio Torner / Sasio Trecet

Antonio Torner / Sasio Trecet Terceros: David Rius / David Armentano

Dobles Mixto Absoluto

Campeones: Anna Castells / Jordi Segura

Anna Castells / Jordi Segura Finalistas: Nuria Lavado / Alex Blanca

Nuria Lavado / Alex Blanca Terceros: Alexandra Clavel / Abel Alaminos

Última parada antes del Máster Final / Federació Catalana de Tennis

Un futuro plenamente consolidado

La implicación de los clubes organizadores, la respuesta de los jugadores y jugadoras y la apuesta decidida de la Federació Catalana de Tennis han convertido este nuevo circuito en un punto de encuentro para toda la comunidad de este deporte.

Con la fase regular finalizada, la Copa Catalunya cierra un primer capítulo muy positivo y cede el protagonismo al Màster Final, la cita que reunirá el 20 de septiembre en el CMT Vall d’Hebron a los mejores jugadores y jugadoras del circuito para decidir a los primeros campeones absolutos de la competición.

El reto ahora es continuar creciendo. El éxito organizativo y deportivo de esta primera edición sienta unas bases sólidas para que la Copa Catalunya continúe ampliando participantes, sedes y repercusión en los próximos años, consolidando un modelo que combina competición, promoción y territorio.