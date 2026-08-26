Copa Catalunya de Pickleball 2026: la consolidación de un deporte en pleno crecimiento
La competición impulsada por la Federació Catalana de Tennis y Prensa Ibérica cierra su primera fase regular con un rotundo éxito de participación en todo el territorio
Alberto Zamora
El pickleball vive uno de los momentos de mayor expansión de su historia en Catalunya. En pocos años, esta disciplina que combina elementos del tenis, el pádel, el bádminton y el tenis de mesa ha pasado de ser una práctica casi desconocida a convertirse en un deporte cada vez más presente en los clubes catalanes. Ante este crecimiento, la Federació Catalana de Tennis ha dado un paso adelante con la creación de la primera Copa Catalunya de Pickleball, un circuito oficial que ha recorrido el territorio durante cinco meses con el objetivo de ofrecer una competición estable, fomentar la participación y seguir impulsando esta modalidad deportiva.
Organizada conjuntamente con Prensa Ibérica, la competición ha visitado cinco sedes repartidas por Catalunya: el Club Natació Lleida, el Club Tennis Vall d'Hebron, el Sabadell Pickleball Club —que también acogió el Campionat de Catalunya—, el Club Tennis Barà y el Cercle Sabadellès 1856. En cada una de las pruebas se han puesto en juego puntos para el ranking general, determinando los clasificados para el Màster Final que pondrá el punto final al circuito.
Más allá de los resultados deportivos, la Copa Catalunya ha sido una demostración del buen momento que vive el pickleball catalán. Las diferentes sedes han reunido a jugadores y jugadoras de todas las edades y niveles, con una participación creciente y un ambiente competitivo que ha confirmado la consolidación de este deporte dentro de la estructura federativa catalana.
Primera Parada: CN Lleida
El 22 de marzo, el Club Natació Lleida acogió la primera prueba de la Copa Catalunya de Pickleball, reuniendo a docenas de jugadores en una jornada que ya dejó entrever el alto nivel competitivo que tendría el circuito durante toda la temporada.
El formato de competición, con una primera fase de liguilla y eliminatorias posteriores, garantizó un gran número de partidos y permitió a los participantes sumar experiencia y puntos desde la primera jornada.
Uno de los grandes protagonistas fue Alan Llopart. Con solo doce años, sorprendió a todo el circuito proclamándose campeón de la categoría absoluta individual masculina tras imponerse a rivales mucho más experimentados. El joven jugador también consiguió la victoria en dobles masculinos formando pareja con Daniel Pérez, convirtiéndose en la gran revelación de la jornada inaugural.
Además de los cuadros absolutos, las categorías femeninas, mixtas y de veteranos demostraron la gran variedad del circuito, con una participación muy equilibrada y numerosos partidos decididos por pequeños detalles. El éxito organizativo del CN Lleida confirmó el acierto de comenzar el circuito en una entidad con una larga tradición en los deportes de raqueta y una clara apuesta por el pickleball.
PALMARÉS
Absoluto Masculino
- Campeón: Alan Llopart
- Finalista: Daniel Pérez
- Tercero: Marc Fernández
Absoluto Dobles Masculino
- Campeones: Alan Llopart / Daniel Pérez
- Finalistas: Israel Vidal / Martín Sintes
- Terceros: Joan Casacuberta / Ignasi Casacuberta
Absoluto Dobles Femenino
- Campeonas: Anna Castells / Noemí de Arostegui
- Finalistas: Núria González / Susana Cubota
- Terceras: Eva Osorio / Ruth Lara
Absoluto Dobles Mixto
- Campeones: Alex Blanca / Anna Castells
- Finalistas: Núria González / Daniel Pérez
- Terceros: Marc Fernández / Susana Cubota
+50 Individual Masculino
- Campeón: Israel Vidal
- Finalista: Pep Arroyo
- Tercero: Eugeni Llagostera
+50 Dobles Masculino
- Campeones: David Rius / David Armentano
- Finalistas: Eugeni Llagostera / Gorgonio Sanjuán
- Terceros: Bernat Franquesa / Pep Arroyo
+50 Dobles Mixto
- Campeones: Anna Castells / Bernat Franquesa
- Finalistas: Noemí de Arostegui / David Armentano
- Terceros: Joan Plana / Sílvia Marín
Segunda Parada: Club Tennis Vall d'Hebron
Un mes después, Barcelona tomó el relevo con la celebración de la segunda prueba en el Club Tennis Vall d'Hebron. La competición mantuvo el mismo formato, consolidando una estructura que los jugadores ya comenzaban a conocer y que permitía garantizar muchos enfrentamientos durante toda la jornada.
El ambiente competitivo continuó creciendo y los primeros clasificados del ranking empezaron a marcar diferencias, aunque la igualdad entre muchas parejas demostraba que cualquier resultado podía alterar la clasificación general.
La valoración de la organización fue muy positiva, tanto por la participación como por la respuesta de los clubes y de los deportistas. La Copa Catalunya comenzaba a consolidarse como un circuito atractivo, con una identidad propia y con una clara vocación de continuidad.
PALMARÉS
Absoluto Masculino
- Campeón: Sergi Ventura
- Finalista: Gerard Núñez
- Tercero: Abel Alaminos
Masculino +50
- Campeón: David Armentano
- Finalista: Israel Vidal
- Tercero: Oscar Sanjosé
Dobles Absoluto Masculino
- Campeones: Sergi Ventura / Marc Caymel
- Finalistas: Arturo Álvarez / José Manuel Álvarez
- Terceros: Antoni Leiva / Abel Alaminos
Dobles +50 Masculino
- Campeones: Eugeni Llagostera / David Armentano
- Finalistas: Joan Plana / Javier Herrero
- Terceros: Oscar Sanjosé / Sacio Trecet
Absoluto Dobles Mixto
- Campeones: Sergi Ventura / Alicia Roca
- Finalistas: Marc Caymel / Mireia Recasens
- Terceros: Xavier Garcia / Júlia Nabona
Tercera Parada: Sabadell Pickleball Club
La tercera prueba, organizada por el Sabadell Pickleball Club en la Pista Coberta d'Atletisme de Catalunya, coronó también a los campeones de Catalunya de la especialidad, convirtiéndose en una de las competiciones más importantes de la temporada.
Durante dos días se reunieron algunos de los mejores jugadores catalanes en una competición marcada por el gran nivel deportivo y por la elevada participación. El doble valor de la prueba —Copa Catalunya y Campionat de Catalunya— incrementó aún más la trascendencia de los resultados y reforzó el prestigio del circuito.
La consolidación del Sabadell Pickleball Club como una de las entidades de referencia del país quedó nuevamente demostrada con una organización excelente y unas instalaciones que permitieron desarrollar la competición con todas las garantías.
PALMARÉS
Individual Masculino Absoluto
- Campeón: Sergi Ventura
- Finalista: Jordi Segura
- Tercero: Ferran Oliver
Dobles Masculino Absoluto
- Campeones: Pep Canyadell / Ignasi de Rueda
- Finalistas: Xabi Pérez / Marc Caymel
- Terceros: Jordi Segura / Sergi Ventura
Dobles Femenino Absoluto
- Campeonas: Claudia Caymel / Eleana Rodino
- Finalistas: Alícia Roca / Mireia Recasens
- Terceras: Giovanna Mandon / Marina Alcaide
+50 Individual Masculino
- Campeón: Xabi Pérez
- Finalista: David Armentano
- Tercero: Sasio Trecet
+50 Dobles Masculino
- Campeones: Xabi Pérez / José Manuel Álvarez
- Finalistas: David Rius / David Armentano
- Terceros: Joan Plana / Israel Vidal
Dobles Mixto
- Campeones: Pep Canyadell / Mireia Recasens
- Finalistas: Sergi Ventura / Alícia Roca
- Terceros: Marc Caymel / Claudia Caymel
+50 Dobles Mixto
- Campeones: Noemí de Arostegui / David Armentano
- Finalistas: Anna Castells / Bernat Franquesa
- Terceras: Joan Plana / Lídia Rodríguez
CUARTA PARADA: El CT Barà
Con el circuito entrando en su recta final, el Club Tennis Barà acogió la cuarta prueba. La jornada volvió a destacar por la igualdad competitiva, especialmente en las pruebas individuales y de dobles absolutos, mientras la buena respuesta de los participantes confirmaba el crecimiento sostenido de la competición.
La apuesta del Club Tennis Barà por el pickleball quedó nuevamente evidenciada con una organización impecable, consolidando al club tarraconense como una de las grandes sedes del calendario federativo.
PALMARÉS
Individual Masculino Absoluto
- Campeón: Jordi Segura
- Finalista: Àlex Blanca
- Tercero: Ferran Oliver
Dobles Masculino Absoluto
- Campeones: Jordi Segura / Arturo Álvarez
- Finalistas: José Manuel Álvarez / John Chung
- Terceros: Àlex Blanca / Ferran Oliver
Dobles Mixto Absoluto
- Campeones: Anna Castells / Jordi Segura
- Finalistas: Àlex Blanca / Núria Lavado
- Terceros: Antoni Leiva / Encarnación Felipe
Quinta Parada: Cercle Sabadellès 1856
La Copa Catalunya de Pickleball 2026 bajó el telón de la fase regular el 5 de julio en el Cercle Sabadellès 1856, tras cuatro pruebas disputadas por todo el territorio.
La competición mantuvo el gran nivel exhibido durante toda la temporada, con partidos muy igualados y una intensa lucha por los últimos puntos en juego. Más allá de los resultados, el torneo volvió a evidenciar la buena salud del pickleball catalán. La implicación de los clubes organizadores, la elevada participación y el buen ambiente vivido durante toda la jornada confirmaron el éxito de una primera edición que ha cumplido el objetivo de crear una competición estable, atractiva y repartida por todo el territorio.
PALMARÉS
Absoluto Masculino
- Campeón: Antoni Leiva
- Finalista: Abel Alaminos
- Tercero: Daniel Pérez
Masculino +50
- Campeón: David Armentano
- Finalista: Pep Arroyo
- Tercero: Eugeni Llagostera
Dobles Femenino Absoluto
- Campeonas: Alexandra Clavel / Nicolle Torres
- Finalistas: Laura Hernández / Encarnación Felipe
- Terceras: Anna Castells / Nuria Lavado
Dobles Masculino Absoluto
- Campeones: Alan Llopart / Daniel Pérez
- Finalistas: Alex Blanca / Ferran Oliver
- Terceros: Antoni Leiva / Abel Alaminos
Dobles Masculino +50
- Campeones: Javier Herrero / Enrique Lacasa
- Finalistas: Antonio Torner / Sasio Trecet
- Terceros: David Rius / David Armentano
Dobles Mixto Absoluto
- Campeones: Anna Castells / Jordi Segura
- Finalistas: Nuria Lavado / Alex Blanca
- Terceros: Alexandra Clavel / Abel Alaminos
Un futuro plenamente consolidado
La implicación de los clubes organizadores, la respuesta de los jugadores y jugadoras y la apuesta decidida de la Federació Catalana de Tennis han convertido este nuevo circuito en un punto de encuentro para toda la comunidad de este deporte.
Con la fase regular finalizada, la Copa Catalunya cierra un primer capítulo muy positivo y cede el protagonismo al Màster Final, la cita que reunirá el 20 de septiembre en el CMT Vall d’Hebron a los mejores jugadores y jugadoras del circuito para decidir a los primeros campeones absolutos de la competición.
El reto ahora es continuar creciendo. El éxito organizativo y deportivo de esta primera edición sienta unas bases sólidas para que la Copa Catalunya continúe ampliando participantes, sedes y repercusión en los próximos años, consolidando un modelo que combina competición, promoción y territorio.
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