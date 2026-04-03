Una constelación de estrellas se suma al Estrella Damm Catalunya Championship

En la presentación oficial del Estrella Damm Catalunya Championship celebrada en la Antiga Fàbrica Estrella Damm se confirmó la presencia de Ángel Hidalgo, Eugenio Chacarra, Rafa Cabrera Bello, Adri Arnaus y Jorge Campillo, estrellas que reforzarán el plantel español en el Real Club de Golf El Prat del 7 al 10 de mayo.

Estos jugadores se unen a Pablo Larrazábal, Nacho Elvira y Ángel Ayora en Barcelona, en el debut del torneo en la Race to Dubai 2026 como primera cita del European Swing y del Road to the 2031 Ryder Cup. Las entradas para el Estrella Damm Catalunya Championship (con un 25 % de descuento para federados, del 50 % para jóvenes entre 13 y 17 años y acceso gratuito para los menores de 13 años) se pueden adquirir aquí .

Ángel Hidalgo busca recuperar el gran estado de forma que le llevó a conquistar de forma épica el Open de España presented by Madrid en 2024. El carismático malagueño de 27 años se impuso en un emociónate desempate y conquistó a partes iguales su primer título en el DP World Tour y el favor de los aficionados.

Hidalgo logró un triunfo espectacular en el Open de España 2024 / DPWT

Ganador del Open de España

Su victoria en el Open de España le convirtió en una de las figuras emergentes del golf español y jugar en Barcelona con el apoyo del público supondrá un aliciente añadido para reencontrarse con su mejor juego. “Tengo muchas ganas de jugar el Estrella Damm Catalunya Championship”, señaló Hidalgo. “Cada vez que tenemos la oportunidad de competir en España es algo muy especial. El apoyo del público siempre te lleva en volandas, y jugar en un campo como el Real Club de Golf El Prat lo hace todavía mejor”.

Eugenio Chacarra, joven promesa convertido en realidad contundente, es otra de las estrellas que competirá en Barcelona. El exnúmero dos mundial como amateur logró su primer título en el DP World Tour al imponerse en el Hero Indian Open de 2025, dejando ya patente su impacto en las filas profesionales. A esta impresionante victoria le ha seguido su reciente segundo puesto en la edición de este año de este mismo torneo.

“Siempre es un privilegio representar a España”, afirmó Chacarra. “Tenemos una gran tradición golfística y estoy muy orgulloso de participar en este nuevo torneo en Catalunya. Estoy seguro de que el ambiente será increíble y tengo muchas ganas de que llegue”.

Chacarra y su caddy estudian un golpe durante la primera vuelta del Alfred Dunhill Championship / DPWT

Cabrera-Bello también viene

Junto a estos jóvenes talentos estará también Rafa Cabrera Bello, uno de los jugadores españoles más experimentados del DP World Tour y ganador de cuatro títulos: el Open de Austria 2009, el Omega Dubai Desert Classic 2012, el Aberdeen Asset Management Scottish Open 2017 perteneciente a las Rolex Series, y el Acciona Open de España presented by Madrid 2021, victoria con la que cumplió uno de sus sueños de niño.

El jugador canario, que debutó en la Ryder Cup 2016, se muestra muy ilusionado con su presencia en el Real Club de Golf El Prat.

“Jugar en casa es algo que nunca se da por sentado”, indicó. “Los aficionados españoles saben mucho de golf, viven este deporte con mucha pasión, y siempre crean un ambiente fantástico. Es una gran noticia que haya un nuevo torneo en Catalunya y estoy muy ilusionado por estar allí en mayo”.

Arnaus, feliz de jugar en Catalunya

Arnaus, uno de los favoritos locales, se estrenó como ganador en el DP World Tour al imponerse en casa en el Catalunya Championship de 2020 después de un espectacular desempate de seis hoyos, y tiene muchas ganas de volver a competir ante su público en el regreso del circuito a Barcelona.

Adri Arnaus se mostró exultante de poder jugar en casa el Estrella Damm Catalunya Championship / SPORT

“Es un orgullo que un torneo como este llegue a Catalunya”, explicó Arnaus. “Jugar en casa, sobre todo en una sede como el Real Club de Golf El Prat, siempre es muy especial. Confío en que veamos a muchos aficionados ofreciéndonos su apoyo y que sea una semana fantástica para el golf español”.

Campillo, con tres títulos del DP World Tour en su haber y una regularidad espectacular en las últimas temporadas, completa el formidable plantel de jugadores españoles recién presentados. El golfista de 39 años siempre ha competido bien en España e intentará dejar huella en Barcelona. “No tenemos muchas oportunidades de jugar en España durante la temporada, así que cuando lo hacemos, es algo especial”, dijo Campillo. “El Real Club de Golf El Prat es un campo magnífico, y creo que será una gran prueba. Seguro que es una semana fantástica para el golf español”.

150 aniversario de Estrella Damm

Este 2026, Estrella Damm está de aniversario. Se cumplen 150 años desde que salió al mercado la primera Estrella, en 1876. A lo largo de todo este tiempo, la marca ha estado vinculada al deporte a través de numerosas iniciativas y eventos nacionales e internacionales, relacionados con el fútbol, el baloncesto, el tenis, el pádel, la vela o el golf, entre otros. En este último ámbito, hace años que Estrella Damm apoya la práctica del golf, tanto a nivel profesional como amateur.

Estrella Damm ha hecho una apuerta fuerte por el golf de cara a la Ryder Cup 2031 / sport

La Ryder Cup 2031 y el Estrella Damm Catalunya Championship representan una oportunidad única para estar al lado de las grandes figuras del golf y de sus seguidores y seguidoras. Estrella Damm será la cerveza oficial de la Ryder Cup 2031 y ofrecerá experiencias exclusivas para el público asistente, reforzando su vínculo con el deporte y contribuyendo a enriquecer la experiencia del espectador en el campo más allá del juego.

El Estrella Damm Catalunya Championship será el primer torneo del DP World Tour que se celebre en el Real Club de Golf El Prat desde 2015. La participación de destacados jugadores españoles ya confirmados aumenta la expectación ante lo que promete ser una gran semana de golf en Barcelona