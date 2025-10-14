El Conseller d’Esports, Berni Álvarez, destaca el modelo de excelencia educativa y deportiva de la Emilio Sánchez Academy

El Conseller d’Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez, ha visitado este martes la Emilio Sánchez Academy, centro de referencia internacional en formación deportiva y académica, reconocido por su apuesta por la excelencia, los valores y la inclusión.

La visita ha comenzado con la bienvenida del fundador, Emilio Sánchez Vicario, quien ha acompañado al Conseller durante todo el recorrido por las instalaciones de la academia en el Prat de Llobregat (Barcelona): pistas de tenis, gimnasio, piscina y zonas residenciales. Allí, Álvarez ha podido observar un entrenamiento en directo y conocer el día a día de los más de 130 alumnos procedentes de 80 nacionalidades, así como realizar un breve intercambio de toques con Sánchez Vicario y Niels Vink, joven tenista paralímpico que brilló en los Juegos Paralímpicos de París 2024 al ganar dos medallas de oro.

Durante el recorrido, el Conseller d’Esports ha valorado el enfoque integral de la academia de tenis, que combina entrenamientos de alto rendimiento con un programa académico en inglés y una fuerte educación en valores humanos. “Quiero felicitar a todo el equipo de la Emilio Sánchez Academy por el gran trabajo que están realizando y por todo lo que han logrado durante estos 25 años de trayectoria”, ha destacado Berni Álvarez.

El conseller conoció los programas de formación en tenis adaptado / Emilio Sánchez Academy

Por su parte, Emilio Sánchez Vicario ha destacado la importancia de la visita. “Para nosotros es un orgullo recibir al Conseller Berni Álvarez y mostrarle cómo trabajamos con nuestros alumnos y atletas para ayudarles a alcanzar su máximo potencial, tanto en el ámbito deportivo como en el personal y académico”, ha señalado.

“A lo largo de estos 25 años, hemos formado a más de 10.000 jóvenes y seguimos apostando por un modelo de academia pionero basado en la excelencia, el esfuerzo y la motivación, creando oportunidades a través del tenis y de la educación”, ha añadido.

Educación basada en valores: el modelo de la Emilio Sánchez American School

El Conseller también ha recorrido las aulas de la ES American School, donde se imparte el currículo estadounidense desde primaria hasta bachillerato. Con sede en Barcelona y en Naples (Florida), la ES American School se dedica a trabajar con estudiantes internacionales para que desarrollen todo su potencial y para proporcionarles toda una vida de oportunidades.

Este compromiso con la excelencia educativa se refleja en que la gran mayoría de sus alumnos asisten a las mejores universidades, tanto en EE.UU. como en el resto del mundo. Esta institución ha sido recientemente distinguida con el premio MSA Athletics Program of Distinction por su enfoque holístico, que integra el rendimiento académico, deportivo y el desarrollo de carácter. Además, su programa “Character Matters” promueve valores fundamentales como el respeto, la humildad, la disciplina y la mentalidad internacional.

Álvarez ha destacado que “este es un modelo ejemplar, que demuestra cómo el deporte y la educación pueden ir de la mano para construir una sociedad más justa, inclusiva y resiliente”.

El recorrido ha concluido con la entrega de una raqueta firmada por Emilio Sánchez Vicario al Conseller d´Esports en conmemoración del 25 aniversario de la academia.

Fundación Emilio Sánchez, el tenis adaptado como agente integrador social

A lo largo de la visita, el Conseller también ha tenido la oportunidad de conocer la labor social que desarrolla la Fundación Emilio Sánchez, que ofrece programas de formación en tenis adaptado a más de 300 alumnos con diversidad funcional en distintos puntos de España.

Entre ellos destacan el Hospital Nacional de Parapléjicos, la Ciudad de la Raqueta de Madrid, junto con tres centros municipales —Samaranch, Wilfred y Plata y Castañar— en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid; el Social Club Santa Clara de Sevilla junto a diversas asociaciones y fundaciones en el territorio; y en la propia Emilio Sánchez Academy de Barcelona.

Asimismo, el Conseller también ha elogiado el prestigioso Torneo ITF Wheelchair que cada año organiza la Fundación Emilio Sánchez Vicario en la Ciudad de la Raqueta desde 2012. Una cita clave en el calendario del tenis en silla de ruedas que reúne a destacados jugadores nacionales e internacionales y que se integra en el circuito mundial Wheelchair Tennis Tour de la Federación Internacional de Tenis

“Creemos firmemente que el deporte es una herramienta integradora y transformadora a nivel social. Nos sentimos especialmente orgullosos de apoyar el deporte y de fomentarlo en personas con diversidad funcional, contando con historias como la de Daniel Caverzaschi, que ha sido medallista en los Juegos Paralímpicos de París 2024 y es un ejemplo para todos nuestros alumnos”, ha explicado Emilio Sánchez Vicario.

Sobre la Emilio Sánchez Academy & American School

La Emilio Sánchez Academy es una institución que lleva más de 25 años combinando con éxito la educación y el deporte de élite. Desde su fundación, la academia ha sido pionera en ofrecer un modelo educativo integral que permite a los jóvenes talentos desarrollarse tanto académica como deportivamente. Con presencia en tres continentes y sedes en Barcelona (España), Naples, Florida (Estados Unidos) y Dubai (Emiratos Árabes), la academia ha formado a más de 10.000 estudiantes de más de 100 nacionalidades, muchos de los cuales han seguido carreras exitosas en el tenis profesional y en prestigiosas universidades. Entre los destacados de la academia se encuentran grandes nombres del tenis como Andy Murray, Grigor Dimitrov, Svetlana Kuznetsova y Daniela Hantuchova. La filosofía de la academia se basa en un enfoque personalizado e inclusivo, asegurando que cada estudiante reciba la atención y el apoyo necesarios para alcanzar su máximo potencial.

Sobre la Fundación Emilio Sánchez

Otro pilar fundamental del legado del tenista es la fundación Emilio Sánchez, creada en 2010, que se dedica a promover la integración social y el desarrollo personal a través del deporte y la educación. Sus programas, que cuentan con la participación de más e 300 alumnos con diversidad funcional, no solo mejoran las habilidades físicas y psicomotrices de los participantes, sino que también fomentan la autoestima y la inclusión social.

La fundación organiza eventos como torneos ITF Wheelchair, clases de tenis y pádel inclusivo, y proyectos de voluntariado que involucran a deportistas con y sin discapacidad, demostrando que el deporte es una herramienta poderosa para la inclusión.