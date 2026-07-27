El consejo 'fitness' de Sergio Ramos para hacer ejercicio gratis en casa: "Puedes montarte un gimnasio por un euro"

El verano es una epoca del año en la que se acostumbra a tener más tiempo libre. Las personas acostumbran a relajarse durante su periodo vacacional, pero también, ese tiempo libre puede venir acompañado de actividades saludables, como el gimnasio. El exjugador del Real Madrid, Sergio Ramos, compartió un sencillo entrenamiento acuático para mantenerse en forma este verano.

"Bueno, el nuevo ejercicio del verano", decía desde su piscina, montado en un flotador. "Después dice la gente que no tiene gimnasio en casa, que no. Coges un flotador que vale 1€ y después te pones a patalear aquí media horita como simulando la bicicleta. Y después le metes lo que viene siendo la vueltecita para un lado, para otro", contaba mientras daba vueltas sobre sí mismo.

Un ejercicio útil y eficaz

Sergio Ramos utilizó un flotador de plástico para realizar ejercicios de resistencia, abdomen y tren inferior. Mientras se encuentra encima del flotador, movió las piernas (pedaleo) para trabajar la fuerza. La clave está en la resistencia del agua, que permite aumentar la intensidad del entrenamiento mientras reduce el impacto sobre las articulaciones.

Durante la rutina, el defensa se apoya en el flotador para simular el movimiento de pedaleo con las piernas durante varios minutos. Al mismo tiempo, realiza ejercicios de estabilidad y planchas para activar la zona del core. "Por un euro tienes un gimnasio en casa", bromeaba.

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Para hacer ejercicio, no es necesario ir al gimnasio. Puedes hacerlo en casa, salir a correr, ir a las barras de tu playa o pueblo. Miles de alternativas para cuidar tu salud. Así que no hay excusa para no hacer deporte, como dice Sergio Ramos.