El Consejo Español para la Igualdad en el Deporte se reúne por primera vez con el fin de promover mayores avances en la presencia de mujeres directivas

El Consejo Español para la Igualdad en el Deporte, impulsado por la Asociación del Deporte Español (ADESP), ha celebrado su primera reunión de trabajo, con el objetivo de avanzar en la promoción de la Igualdad en el ámbito deportivo.

Durante el encuentro, las integrantes del Consejo abordaron diversas cuestiones de relevancia, entre ellas, el análisis de la situación de las mujeres directivas en el Deporte, identificando causas que dificultan su presencia en puestos de responsabilidad y planteando recomendaciones para revertirla, la preparación del primer Congreso de la Red de Líderes por la Igualdad en el Deporte, que tendrá lugar en Zaragoza el próximo mes de Octubre, y el respaldo a la reivindicación de los y las deportistas para que se reconozcan con carácter retroactivo sus derechos sociales dentro del sistema de la Seguridad Social.

Este órgano consultivo dependiente de ADESP está formado por mujeres de distintos ámbitos de la vida pública española. Deportistas como Almudena Cid, Gemma Mengual, Amaya Valdemoro y la paratriatleta Susana Rodríguez; directivas del Deporte como Elisa Aguilar (presidenta de la Federación Española de Baloncesto), Beatriz Álvarez (presidenta de la Liga F) y Asunción Loriente (Responsable de la Red de Mujeres de ADESP), instituciones públicas representadas por Cristina García (Directora General de Deportes del Gobierno de Aragón) y Félix Jordán de Urríes (Director General de la Fundación Deporte Joven); directivas de empresas y líderes sociales como Marian García (Boticaria García-divulgadora científica), Laura Baena (Fundadora del Club Malas Madres), Marian Otamendi (CEO de World Football Summit), Elisa Yarte (Responsable de de Marca, Medios, Publicidad y Patrocinios en Iberdrola España) e Irene Aguiar (Abogada especialista en Derecho Deportivo); comunicadoras como Paloma del Río y Rosana Romero. En la reunión de hoy han participado también como invitadas Ana Varela, del Instituto de la Mujer y las periodistas Iulene Servent y Lourdes Rebollo.

El Consejo Español para la Igualdad en el Deporte, impulsado por la Asociación del Deporte Español (ADESP), celebró su primera reunión de trabajo / ADESP

El Presidente de ADESP, José Hidalgo, que ejerce también como máximo responsable de este Consejo para la Igualdad, ha explicado que “el análisis sobre la presencia de mujeres directivas nos exige mirar la situación con responsabilidad y proponer medidas concretas para lograr órganos deportivos más paritarios y diversos. La voz de las mujeres ya es imprescindible en la toma de decisiones y nuestra asociación está dando pasos firmes para que así sea”.

El Consejo para la Igualdad en el Deporte, que se ha reunido hoy en el CSD, nace con la misión de impulsar políticas y acciones que promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el Deporte, tanto en la práctica deportiva como en la gestión y en el acceso a puestos de liderazgo.