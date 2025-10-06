La consagración definitiva de Cristóbal Lorente

Cristóbal Lorente ya es una estrella del boxeo español. A las órdenes de Rafa Martín (padre y entrenador de Sandor Martín), el catalán se encumbró en Glasgow al levantar el combate ante el invicto Nathaniel Collins y forzar un nulo en un extraordinario combate para seguir sin derrotas y conservar el cinturón europeo EBU pluma (su rival conservó el de plata del Consejo).

Su historia está íntimamente ligada a la de Sandor Martín y a la del KO Verdun, un histórico gimnasio barcelonés en Nou Barris que ahora está ubicado junto al campo de la Montañesa (Tercera RFEF). Allí dio sus primeros pasos y fue creciendo mientras seguía los pasos del púgil que dejó América tiritando cuando se plantó en California e infligió una clara derrota a Mikey García.

Sandor ganó el campeonato de España superligero el 6 de julio de 2013 en el Bon Pastor ante el cántabro Dani Rasilla, el título de la Unión Europea el 19 de abril de 2019 frente al italiano Samuele Exposito y el 27 de julio de 2019 se enfundó el cinturón europeo EBU en el Pavelló Francisco Calvo de Barcelona con una clarísima victoria frente al transalpino Andrea Scarpa.

Tras 12 triunfos, Cristóbal Lorente logró el cetro español pluma el 24 de julio de 2021 en el Centre Esportiu Municipal Mundet por KO técnico ante el sevillano Juan Jesús Antúnez, el de la Unión Europea contra el vasco Andoni Gago el 11 de marzo de 2023 en la misma sede y el primero de sus cuatro títulos europeos EBU el 11 de julio de 2024 ante el italiano Mauro Forte en Albania.

Con una izquierda letal pese a tratarse de un diestro, el barcelonés está aprovechando con inteligencia toda la experiencia que ha adquirido junto a Rafa y a Sandor. Muchas veces ha estado en la esquina del mejor púgil español del momento y siempre lo ha tenido como un modelo, como un icono cuyos logros parecían lejanos... hasta que los ha ido consiguiendo uno tras otro.

En plan de combate del pasado sábado fue sensacional. Lorente dejó la iniciativa a Collins en los tres primeros asaltos y empezó a tomar el mando en el quinto. Cuando el escocés trató de reaccionar y fue a la guerra en el sexto, se la aceptó y empezó a decantar la segunda parte de la pelea a su favor para provocar un nulo (114-114, 115-113 y 113-115).

Hay que estar muy bien preparado físicamente para verse 4-1 abajo, enfrascarse en tres minutos descarnados y salir reforzado para sacar a relucir el trabajo físico que lleva realizando desde niño en el KO Verdun. ¿Y ahora qué? Collins es el número1 del Consejo y lo próximo podría ser una revancha entre ambos o una pelea que lo deje a las puertas de un título mundial.

El catalán cumplirá 30 años el 24 de marzo de 1996 y tiene por delante sus mejores años. El problema es que cuando se ha nacido en España todo es mucho más difícil y tendrá que esperar su momento, algo que ha obligado más de una vez a Sandor Martín a pasar demasiados meses sin peleas. Lo que está claro es que Cristóbal Lorente está más que preparado.