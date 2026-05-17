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¡Conor McGregor regresa a la UFC cinco años después!

El irlandés se enfrentará a Max Holloway el próximo 11 de julio en Las Vegas

¡El doble 'bombazo' que se avecina en la UFC! McGregor, regreso &quot;asegurado&quot; y Makhachev ya tiene rival

¡El doble 'bombazo' que se avecina en la UFC! McGregor, regreso "asegurado" y Makhachev ya tiene rival / AGENCIAS

EFE

Conor McGregor regresará a las peleas este verano, cinco años después de su último combate, para enfrentarse a Max Holloway el 11 de julio en Las Vegas.

Así lo informó este sábado Dana White, presidente de la UFC, al asegurar que el irlandés protagonizará una pelea de peso wélter sin título en juego contra Holloway.

McGregor, de 37 años, no compite desde 2021, cuando peleó contra Dustin Poirier. Perdió esa pelea por nocaut técnico y se fracturó una pierna en el primer asalto.

Tras 1.826 días, será la tercera ausencia más larga en la UFC en la que un luchador no disputa ningún otro combate de MMA entre medias.

McGregor y Holloway protagonizarán una reedición de la pelea de 2013, en el evento UFC Fight Night 26 de Boston, ganada por el irlandés por decisión unánime.

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McGregor publicó dos mensajes en la red social 'X' para enviar un aviso tanto a Max Holloway como a sus seguidores: "Te voy a dar una paliza, niño. Otra vez", y "Vas a mostrarle respeto a mi puto nombre".

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