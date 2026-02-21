La conjura murciana 'anti-Barça' salió rana

Hay imágenes que son historia del deporte. Instantáneas que trascienden el tiempo y que reflejan gestas imborrables. Sin embargo, la que se tomaron a principios de semana los jugadores de ElPozo Murcia de fútbol sala y UCAM Murcia de baloncesto no pertenecerá a este selecto grupo.

Los jugadores de ElPozo y UCAM Murcia, juntos antes de enfrentarse al Barça de fútbol sala y baloncesto / 'X'

A principios de semana, los jugadores de ambos conjuntos murcianos, de deportes distintos, posaban sonrientes en una foto que pretendía ser algo más que una imagen simpática: era una declaración de intenciones. Una especie de conjura “anti-Barça”, con acento pimentonero, antes de dos partidos clave en sendas disciplinas. El mensaje parecía ser claro: Murcia puede con el gigante.

Goleada en el fútbol sala

El primer asalto era la Copa del Rey de fútbol sala. Lo cierto es que el equipo murciano se presentaba al duelo de cuartos de final algo tocado, pues venía de ceder el liderato en la LNFS en favor de, precisamente, el Barça: los azulgranas endosaron un 7-2 al Family Cash Alzira y los murcianos cayeron por 4-5 contra el Quesos El Hidalgo Manzanares.

No obstante, el escenario invitaba a pensar en positivo. En casa, en el Palacio de los Deportes de Murcia, y a partido único. Pero el Barça arruinó la fiesta con una exhibición incontestable: 1-7 y de vuelta a Barcelona con el merecido billete para la Final Four. La goleada vació el pabellón antes de tiempo, literalmente. Muchos de los presentes se marcharon antes de tiempo con el quinto gol culé.

Pito, durante la goleada en Murcia / Barça Fútbol Sala

Vibrante batalla en el baloncesto

Ahora quedaba el segundo asalto: la Copa del Rey de baloncesto, en Valencia. Escenario neutral y también a partido único. En juego, avanzar a las semifinales del torneo. El Barça de Xavi Pascual no llegaba en su mejor momento, pero, con el talento que atesora, había que tomarlo en cuenta. Enfrente, un UCAM convencido de que podía ganar, como hizo hace escasos 20 días.

La batalla fue vibrante, pero cayó del lado catalán gracias a Kevin Punter y Nico Laprovittola, que marcaron el ritmo de un bonito partido que terminó 91-85. Otra victoria culé y otra derrota, la segunda, de la conjura murciana. A semifinales los culés, otra vez.

Kevin Punter fue el gran protagonista de la victoria del Barça ante el UCAM Murcia / FCB

Un murciano que enamora a Italia

Mientras tanto, el ciezano Álex Yepes hacía de las suyas en Italia. El ex de ElPozo y también del Barça de fútbol sala firmó un póker de goles y repartió dos asistencias en el 7-4 del Avellino ante el Mantova, en la Serie A italiana.

Con esos números se coloca con 13 tantos, sexto máximo goleador del campeonato, a dos semanas de cumplir 37 años. Un 'hombre gol' que le hubiera venido muy bien a ElPozo en el importante duelo de Copa.